Watschn-Historie beim FC Bayern: Als Ribéry und Robben sich erst prügelten und dann das Triple holten

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Ist der Mané-Hieb gegen Leroy Sané ein gutes Omen? 2012 passierte in der Bayern-Kabine Ähnliches – 2013 holten die Münchner dann erstmals das Triple.

München - Turbulente Wochen beim FC Bayern München: Erst der Rausschmiss von Trainer Julian Nagelsmann, dann das bittere Aus im DFB-Pokal und schließlich der Ausraster von Joshua Kimmich nach dem Spiel gegen den SC Freiburg in der Liga am vergangenen Samstag. Nun soll angeblich auch noch ein Streit zwischen Sadio Mané und Leroy Sané komplett eskaliert sein, der Senegalese soll nach der 0:3-Niederlage gegen Manchester City in der Champions League nicht nur verbal gegen Sané ausgeteilt haben.

Name: Sadio Mané Alter: 31 Jahre (10. April 1992) Position: Stürmer Marktwert: 45 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de)

Tumult in der Kabine des FC Bayern: Mané soll Sané Schlag verpasst haben

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten und auch die tz bestätigen kann, ist Mané nach dem Spiel im Streit mit Sané einen Schritt zu weit gegangen und hat seinem Teamkollegen einen Schlag verpasst. Offenbar traf er dabei die Lippe des DFB-Stars.

Nach dem Schlag soll es zu Tumulten in der Bayern-Kabine gekommen sein, Teamkollegen hätten Mané und Sané voneinander getrennt.

Auf Arjen Robbens Veilchen, das er von seinem Mitspieler Franck Ribéry verpasst bekommen hatte, folgte 2013 das Triple. © MiS/Ulmer/imago

2012 schlug Ribéry Robben in der FC-Bayern-Kabine

Einige werden sich jetzt vielleicht denken: Moment, das erinnert mich doch an... Genau! Einen Vorfall dieser Art gab es schon einmal in der Kabine des FC Bayern. 2012 war das, damals verpasste Franck Ribéry seinem Mannschaftskollegen Arjen Robben einen Schlag in der Halbzeitpause des Champions-League-Halbfinals gegen Real Madrid. Ähnlich wie bei Mané und Sané ging auch bei dem Franzosen und dem Niederländer ein Streit auf dem Platz der Szene in der Kabine voraus.

Rund drei Jahre nach dem Vorfall erklärte Franck Ribéry in der Sport Bild: „Wir hatten kurz vor der Halbzeit einen Freistoß am Strafraum. Ein Rechtsfuß musste schießen. Jupp Heynckes hatte uns eingeteilt: Als Rechtsfuß waren Toni Kroos und ich ausgewählt, als Linksfuß Arjen. Es war also eigentlich eine Entscheidung zwischen Toni und mir. Arjen hat sich jedoch eingemischt, gesagt: ‚Toni muss schießen.‘ Ich war sehr sauer, direkt danach ging es in die Halbzeitpause. Ich war heiß, er war heiß. Dann ist es passiert.“

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Nach dem Vorfall in der FC-Bayern-Kabine holte die Mannschaft das Triple

Ribérys Schlag hinterließ ein Veilchen unter dem rechten Auge von Robben, der Franzose bekam vom Verein eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro aufgebrummt. Anschließend herrschte erst einmal Eiszeit zwischen den beiden damaligen FC-Bayern-Stars, 2015 erklärte Ribéry im Interview mit der Sport Bild allerdings, dass sich die beiden mittlerweile bestens verstünden.

Für die Mannschaft von 2023 könnte der Streit zwischen Mané und Sané vielleicht sogar ein gutes Omen sein. Denn: Nachdem Ribéry und Robben ihren Zwist beigelegt hatten, lief es ab der Saison 2012/2013 fantastisch für den deutschen Rekordmeister. Im Sommer 2013 konnten die ehemaligen Streithähne dann sogar gemeinsam das erste Triple – also den Gewinn von Deutscher Meisterschaft, Champions League und DFB-Pokal – in der Geschichte des FC Bayern bejubeln.

Nach Vorfall mit Mané und Sané: Bosse des FC Bayern treffen sich zu Krisensitzung

Welche Strafe Sadio Mané nach der Aktion mit Leroy Sané droht, steht indes noch nicht fest. Die Bosse des FC Bayern trafen sich nach tz-Informationen am Mittwochabend (12. April) zu einer Krisensitzung und berieten den Fall. Mané droht im schlimmsten Fall der Rausschmiss, auch eine Geldstrafe oder Suspendierung ist im Bereich des Möglichen. Am Donnerstag um 11 Uhr ist Training an der Säbener Straße. (msb)