Keine Perspektive: FC Bayern droht ablösefreier Abgang von Ranos - Hannover will Arrey-Mbi halten

Von: Alexander Nikel

Grant-Leon Ranos und Bright Arrey-Mbi verlassen den FC Bayern wohl im Sommer. © Imago

Grant-Leon Ranos überragt beim FC Bayern II, dennoch verlässt der Stürmer die Münchner. Bright Arrey-Mbi kehrt von seiner Leihe wohl nicht zurück.

München - Grant-Leon Ranos gehört seit Sommer fest zum Kader der FC Bayern Amateure und überzeugt in der Regionalliga Bayern. In bisher 30 Spielen steuerte der Deutsch-Armene 20 Tore sowie zehn Assists bei. Für die U19 traf er in zwei Partien der UEFA Youth League einmal ins Schwarze. Spätestens sein Doppelpack bei seinem A-Nationalmannschaftsdebüt für Armenien zeigt das Potenzial des 19-Jährigen.

Für mehr als vereinzelte Trainingseinheiten bei den Profis reicht es trotz seiner Torquote nicht. Der Deutsche Rekordmeister will mit dem Mittelstürmer verlängern und lockt damit, dass dieser die Sommervorbereitung unter Thomas Tuchel absolviert. Im Anschluss ist eine Leihe angedacht.

FC Bayern: Grant-Leon Ranos will Vertrag in München nicht verlängern

Offenbar zu wenig für Ranos. Dem variablen Offensivspieler fehlt in München eine langfristige Perspektive. Leihen für Talente waren bei den Münchnern in der jüngeren Vergangenheit nicht immer zwingend erfolgreich. Nach Informationen von GOAL und SPOX hat sich Ranos bereits gegen eine Verlängerung seines nur noch bis Sommer laufenden Vertrages und für einen ablösefreien Abgang entschieden.

Die Hannoverschen Allgemeine berichtet davon, dass Hannover 96 um ihren Ex-Stürmer buhlt. Ranos wurde nahe Hannover geboren und zwischen 2012 und 2017 beim Zweitligisten ausgebildet. Nach einem Jahr in der Jugend von Borussia Dortmund wagte er im Sommer 2018 den Sprung zum FC Bayern.

Zieht Hannover 96 die Kaufoption für Arrey-Mbi? Zweitligist arbeitet an Verbleib

Ein FC-Bayern-Talent, das in der nächsten Saison sehr wohl für 96 auflaufen könnte, ist Bright Arrey-Mbi. Der Innenverteidiger ist seit vergangenem Sommer von den Münchnern an die Niedersachsen ausgeliehen. Obwohl die Zeit des 20-Jährigen in der Hansestadt bislang ein Auf und Ab ist, wollen die Hannoveraner Arrey-Mbi unbedingt weiter an sich binden. „Wir wollen Bright behalten. Wir sind da auch dran“, bestätigt Martin Kind gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen. „Er ist unglaublich schnell, ich traue ihm eine riesige Entwicklung zu. Bright ist ein Riesentyp und sehr sympathisch“, so der Geschäftsführer weiter.

Der Zweitligist besitzt für Arrey-Mbi, der bislang wettbewerbsübergreifend 14 Mal für 96 zum Einsatz kam, eine Kaufoption, die Berichten bei etwa einer halben Million Euro liegen soll. Wahrscheinlich ist, dass die beiden Parteien die Summe noch einmal nachverhandeln.

Bei den Profis des FC Bayern hat Arrey-Mbi derweil keine Perspektive mehr. Zu Saisonbeginn spielte der Deutsch-Engländer in Hannover noch keine Rolle, drängte aber durch gute Leistung zunehmend in die Startelf. Zwischenzeitlich von einer Krankheit ausgebremst, gehört das Ex-Talent des FC Chelsea mittlerweile zum Stammpersonal. Seit 2019 steht Arrey-Mbi in München unter Vertrag und durfte unter Hansi Flick sogar Champions League-Luft schnuppern. (Alexander Nikel)