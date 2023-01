Dreikampf beim FC Bayern: Nagelsmann-Rätsel vor Leipzig-Kracher

Von: Manuel Bonke

Die Bundesliga beginnt wieder, für den FC Bayern wartet eine schwere Auswärtshürde. Im Mittelfeld scheint Joshua Kimmich gesetzt, wer agiert als kongenialer Partner?

München - Julian Nagelsmann (35) und seine Kicker beim FC Bayern haben am Montagvormittag mit der intensiven Vorbereitung auf den Bundesliga-Wiederauftakt am Freitag bei RB Leipzig (Anpfiff 20.30 Uhr) begonnen. Bei der ersten Einheit der Woche konnte der Trainer neben den angeschlagenen Matthijs de Ligt (23/Sprunggelenk), Leon Goretzka (27/Oberschenkel) und Eric Maxim Choupo-Moting (33/Erkältung) einen weiteren „Neuzugang“ begrüßen: Oliver Reiß (40) von Hertha BSC.



Zur Erklärung: Der aktuelle U19-Trainer der Herthaner absolviert aktuell seinen Lehrgang zum Erwerb der höchsten Trainerlizenz auf nationaler Ebene, der sogenannten Pro-Lizenz. Und hierfür müssen die Kandidaten diverse Praktika bei anderen Vereinen absolvieren. Reiß tat das unter anderem bereits bei Jürgen Klopp (55) und dem FC Liverpool. Nun absolviert er seine letzte Station bei Nagelsmann und dem deutschen Rekordmeister.

FC Bayern: Trainingswoche vor Duell mit RB Leipzig zeigt, wer Kimmich-Pendant spielt

Reiß hat sich eine interessante Phase für sein Praktikum ausgesucht, immerhin stehen in dieser Woche einige Startelf-Duelle bei den Münchnern an. Vor allem der Platz im zentralen Mittelfeld neben Joshua Kimmich (27) ist - mal wieder - hart umkämpft. Normalerweise ist Goretzka auf dieser Position unter Nagelsmann gesetzt. Allerdings verpasste der Nationalspieler im Trainingslager in Katar gleich mehrere Einheiten und das Testspiel gegen RB Salzburg. Bleibt abzuwarten, wie der Körper von Dauer-Patient Goretzka die nächsten Trainingstage verkraftet - oder auch nicht.

Neben Joshua Kimmich (li.) ist am Freitagabend ein Platz frei – Leon Goretzka (re.) kommt dafür infrage. © Peter Kneffel/dpa

Bayern München: Sabitzer hofft auf Einsatz gegen Ex-Klub Leipzig

Daher darf sich Marcel Sabitzer (28) große Hoffnungen machen, gegen seinen Ex-Klub von Anfang an eingesetzt zu werden. Zwar musste der Österreicher zuletzt wegen eines grippalen Infekts die ersten Trainingstage in Katar absagen, allerdings gab es für ihn nach dem torreichen Spektakel gegen Salzburg auch ein Sonderlob von Nagelsmann.

Maximal Außenseiter-Chancen darf sich hingegen Youngster Ryan Gravenberch (20) ausrechnen. Der Niederländer trainierte in Katar zwar beflissen, aber unauffällig. Immerhin leitete er die 1:0-Führung gegen Salzburg mit ein. Der Dreikampf um den Bullen-Startplatz ist in vollem Gange. Derweil zeichnet FCB-Coach Nagelsmann ein düsteres Torhüter-Szenario.