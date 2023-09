FC Bayern in Leipzig heute im Live-Ticker: Wiedersehen mit Nagelsmann

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern ist am 6. Spieltag zum Topspiel bei RB Leipzig zu Gast. Die Bayern-Stars treffen das erste Mal wieder auf Nagelsmann. Die Partie im Live-Ticker.

RB Leipzig – FC Bayern München -:- (-:-) | Samstag, 18.30 Uhr

RB feuert Max Eberl: Zusätzliche Brisanz im Topspiel

Bayern-Spieler treffen erstmals wieder auf Nagelsmann: Bundestrainer verfolgt Partie im Stadion

: Bundestrainer verfolgt Partie im Stadion Der Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Leipzig – Es war der Paukenschlag vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Die Sachsen feuerten nur einen Tag vor dem Kracher-Duell Sport-Geschäftsführer Max Eberl. Als Grund nannte RB „fehlendes Commitment“ zum Klub. Eberl wurde in den vergangenen Wochen immer wieder als neuer Sportdirektor beim deutschen Rekordmeister ins Spiel gebracht.

Der völlig überraschende Rausschmiss bringt nochmal neue Brisanz in das Topspiel des 6. Spieltages. Dabei hätte die sportliche Relevanz der Partie allein schon für eine spannende Ausgangslage gesorgt.

Der FC Bayern hat die letzten zwei Pflichtspiele gegen RB verloren und möchte mit einem Dreier die Tabellenführung zurückerobern. Borussia Dortmund ist mit einem Sieg in Hoffenheim zum Auftakt des Spieltages an den Münchnern vorbeigezogen.

Jamal Musiala wird das erste Mal wieder auf Julian Nagelsmann treffen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Auf der anderen Seite können die Sachsen mit einem Dreier am FCB vorbeiziehen. Aktuell hat die Mannschaft von Marco Rose einen Punkt weniger als der Deutsche Meister.

In Leipzig werden die Bayern-Stars zudem das erste Mal wieder auf Julian Nagelsmann treffen. Der in der Vorsaison entlassene Bayern-Coach schaut sich die Partie in seiner neuen Funktion als Bundestrainer an. Bereits am Freitag war Nagelsmann bei der Partie Hoffenheim – Dortmund im Stadion. (kk)