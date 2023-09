FC Bayern in Leipzig jetzt im Live-Ticker: Musiala lässt Führung liegen

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern ist am 6. Spieltag zum Topspiel bei RB Leipzig zu Gast. Thomas Tuchel kann auf seine beiden Innenverteidiger zurückgreifen. Die Partie im Live-Ticker.

12. Minute: Jetzt hat auch Leipzig seine erste Riesenchance. Nach einer eigenen Ecke laufen die Bayern in den Konter. Erst kann Laimer klären, schießt aber Forsberg ab, der frei durch ist. Ulreich spielt aber erst gut mit und ist da, streut dann aber einen katastrophalen Fehlpass ein. Forsberg nimmt aus 50 Metern Maß auf das verwaiste Bayern-Tor, schießt aber daneben.

RB Leipzig – FC Bayern München 0:0 (-:-) Aufstellung RB Leipzig: Blaswich – Henrichs, Simakan, Castello Lukeba, Raum – Schlager, Kampl – Forsberg, Xavi Simons – Poulsen, Openda Aufstellung FC Bayern: Ulreich – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Goretzka, Kimmich – Coman, Musiala, Sané – Kane Tore:

9. Minute: Kim räumt Poulsen im Luftzweikampf ab. Schiedsrichter Marco Fritz entscheidet auf Freistoß. Hätte man auch weiterlaufen lassen können.

8. Minute: RB jetzt mit der ersten längeren Ballstafette. Nach der hektischen Anfangsphase tut das den Hausherren sicherlich gut.

5. Minute: Der FCB wirkt in den ersten Minuten deutlich aktiver. Vielleicht ist die Riesenchance von Musiala jetzt der Wachmacher für Leipzig.

3. Minute: Die erste RIESENCHANCE für die Bayern. Kimmich führt einen Freistoß schnell aus und Kane schickt Musiala, der alleine auf Blaswich zuläuft. Der RB-Keeper kann aber klären. Das muss eigentlich die Bayern-Führung sein.

Hatte in dieser Szene das 1:0 für den FC Bayern auf dem Fuß: Jamal Musiala. © Beautiful Sports / Imago

1. Minute: Der Ball rollt. Das Bundesliga-Topspiel des 6. Spieltages ist eröffnet. Leipzig stößt an.

ANPFIFF!

Update vom 30. September, 18.26 Uhr: In wenigen Minuten geht es in der Red Bull Arena los. Die Mannschaften stehen mittlerweile zum Einlaufen bereit. Die Spannung steigt.

Update vom 30. September, 18.14 Uhr: Das große Thema vor dem Spiel neben dem Sportlichen ist natürlich die Entlassung von Max Eberl am Freitag. Leipzigs Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff sagte zu der Freistellung bei Sky: „Nein, es war nicht zu retten. Deshalb haben wir so konsequent gehandelt. Es fehlt das Commitment für den Klub, für die Stadt.“

Update vom 30. September, 17.56 Uhr: Können die Münchener in Leipzig die Tabellenführung zurückerobern? Am Nachmittag ist auch noch Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart am FCB vorbeigezogen. Mit einem Sieg wäre die Tuchel-Truppe allerdings aufgrund des besseren Torverhältnis gegenüber Bayer wieder Erster.

Update vom 30. September, 17.31 Uhr: Marco Rose wechselt im Vergleich zum letzten Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zweimal. Fabio Carvalho und Benjamin Sesko bleiben draußen. Dafür beginnen Emil Forsberg und Yussuf Poulsen.

Bayern-Aufstellung da: Tuchel kann auf Upamecano und Kim setzen

Update vom 30. September, 17.22 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Und das wichtigste aus FCB-Sicht: Dayot Upamecano und Minjae Kim sind rechtzeitig fit geworden und stehen in der Startelf. Hinten rechts verteidigt erneut Konrad Laimer, Noussair Mazraoui sitzt nur auf der Bank. In der Offensivreihe ersetzt Kingsley Coman den verletzten Serge Gnabry.

Kingsley Coman ersetzt den verletzten Serge Gnabry. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Erstmeldung vom 30. September: Leipzig – Es war der Paukenschlag vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Die Sachsen feuerten nur einen Tag vor dem Kracher-Duell Sport-Geschäftsführer Max Eberl. Als Grund nannte RB „fehlendes Commitment“ zum Klub. Eberl wurde in den vergangenen Wochen immer wieder als neuer Sportdirektor beim deutschen Rekordmeister ins Spiel gebracht.

RB feuert Max Eberl: Zusätzliche Brisanz im Topspiel

Der völlig überraschende Rausschmiss bringt nochmal neue Brisanz in das Topspiel des 6. Spieltages. Dabei hätte die sportliche Relevanz der Partie allein schon für eine spannende Ausgangslage gesorgt.

Der FC Bayern hat die letzten zwei Pflichtspiele gegen RB verloren und möchte mit einem Dreier die Tabellenführung zurückerobern. Borussia Dortmund ist mit einem Sieg in Hoffenheim zum Auftakt des Spieltages an den Münchnern vorbeigezogen.

Jamal Musiala wird das erste Mal wieder auf Julian Nagelsmann treffen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bayern-Spieler treffen erstmals wieder auf Nagelsmann: Bundestrainer verfolgt Partie im Stadion

Auf der anderen Seite können die Sachsen mit einem Dreier am FCB vorbeiziehen. Aktuell hat die Mannschaft von Marco Rose einen Punkt weniger als der Deutsche Meister.

In Leipzig werden die Bayern-Stars zudem das erste Mal wieder auf Julian Nagelsmann treffen. Der in der Vorsaison entlassene Bayern-Coach schaut sich die Partie in seiner neuen Funktion als Bundestrainer an. Bereits am Freitag war Nagelsmann bei der Partie Hoffenheim – Dortmund im Stadion. (kk)