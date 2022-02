Bayern - Leipzig live: Wo läuft das Top-Spiel heute im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Kracher in der Bundesliga: Die Bayern empfangen Leipzig. © Jan Woitas/dpa

Der FC Bayern München empfängt RB Leipzig zum Top-Spiel am Wochenende. Hier erfahren Sie, wo der Bundesliga-Kracher live im TV und Stream übertragen wird.

München - Nach der Länderspielpause steigt am 21. Bundesliga-Spieltag das Top-Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Die Leipziger reisen mit ordentlich Rückenwind in die bayerische Landeshauptstadt.

Bundesliga live: Warum pausierte der Spielbetrieb in Europa?

Fast 14 Tage ruhte der Spielbetrieb in den europäischen Top-Ligen. Der Grund: eine etwas ungewöhnliche Länderspielpause, in der neben den Spielen im Afrika-Cup auch WM-Qualifikationsspiele mehrerer Kontinentalverbände auf dem Programm standen. Im Einzugsbereich der UEFA jedoch fanden keine Länderspiele statt, daher war beispielsweise auch das DFB-Team nicht im Länderspieleinsatz.

Bayerns Vorsprung auf BVB bei nur noch sechs Punkten - Goretzka und Davies fehlen weiterhin: Die Ausgangslage für den FCB

Mit dem Kracher-Duell gegen Leipzig dürfte der Ruhepuls bei den Bayern-Stars jedoch rasch wieder in die Höhe schnellen. Der 9-Punkte-Vorsprung auf Dortmund ist durch die 1:2-Pleite zu Beginn der Rückrunde gegen Gladbach auf sechs Zähler geschrumpft. Mit einem Ausrutscher gegen die wiedererstarkten Sachsen würde das Rennen um die Meisterschaft urplötzlich wieder spannend werden, auch wenn dem BVB mit Leverkusen ebenfalls eine knifflige Aufgabe bevorsteht.

An einen Ausrutscher denken die Bayern allerdings nicht - immerhin sind sie gegen RB seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. Die vergangenen beiden Partien konnten souverän gewonnen werden (4:1 gegen Hertha, 4:0 gegen Köln). Zudem kann FCB-Coach Julian Nagelsmann aller Voraussicht nach auf Lucas Hernandez zurückgreifen. Der Franzose hatte unter der Woche einen Schlag abbekommen und das Training abbrechen müssen. Einem Einsatz am Wochenende dürfte dennoch nichts im Wege stehen.

Nicht dabei sein werden nach wie vor Leon Goretzka und Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung). Bei Goretzka, der zuletzt am 4. Dezember im Einsatz war, gibt es wie auch bei Davies noch keinen genauen Zeitplan. Derweil scheinen die Vertragsverhandlungen beim nächsten Bayern-Star kompliziert zu laufen. Der Abgang von Niklas Süle im kommenden Sommer steht bekanntlich bereits fest.

Bundesliga live: Leipzig seit Tedescos Übernahme in der Erfolgsspur - die Ausgangslage für RB

Seitdem Domenico Tedesco an der Seitenlinie der Leipziger das Zepter schwingt, geht es bergauf bei RB. Nicht nur spielerisch lassen sich Fortschritte beobachten - die Ergebnisse stimmen auch. Seit der Übernahme des ehemaligen Schalke-Trainers gab es fünf Siege aus sieben Spielen bei einem Remis (1:1 gegen Augsburg) und einer Niederlage (0:2 gegen Bielefeld). Zuletzt holten die „Roten Bullen“ sogar drei Bundesliga-Siege infolge (2:0 gegen Wolfsburg, 2:0 gegen Stuttgart, 4:1 gegen Mainz). Jetzt kommt mit der Reise zum deutschen Rekordmeister der erste große Gradmesser.

Die Sachsen rangieren mittlerweile auf Platz sechs und haben nur noch drei Punkte Abstand auf die Champions-League-Plätze. Tedesco und Ex-Leipzig-Trainer Nagelsmann kennen sich noch von früher aus den Tagen der Trainerausbildung. Damals bildeten die beiden sogar eine Fahrgemeinschaft.

Die Bilanz beider Mannschaften: Von den letzten fünf Spielen holte der FC Bayern zwei Siege (4:1, 1:0), zuvor teilten sich beide Teams dreimal die Punkte (3:3, 0:0, 1:1). Anpfiff ist am Samstag, 5. Februar 2022, um 18.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Bayern - Leipzig: Wird das Top-Spiel der Bundesliga im Free-TV übertragen?

Nein. Die Begegnung wird in Deutschland ausschließlich im Pay-TV übertragen.

Bundesliga heute live: Wo läuft FC Bayern - RB Leipzig im TV und Stream?

Sky zeigt den Kracher am heutigen Samstag live und exklusiv ab 18.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD. Die Vorberichte mit Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus beginnen um 17.30 Uhr ebenfalls auf diesem Kanal. Kommentieren wird Wolff Fuss.

Einen Live-Stream via Sky Go wird es am Samstag auch wieder geben - dieser ist jedoch nur für Sky-Kunden kostenlos abrufbar. Über Sky Ticket kann die Partie ebenfalls im Live-Stream verfolgt werden - auch hierfür wird jedoch ein Abo benötigt.

FC Bayern München - RB Leipzig: Bundesliga-Übertragung im Überblick

Begegnung FC Bayern München - RB Leipzig Anpfiff 18.30 Uhr TV Sky Live-Stream Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker tz.de Highlights im Free-TV ZDF (Samstag, 23 Uhr)

FC Bayern vs. RB Leipzig im Live-Ticker bei tz.de

Alle Highlights und relevanten Infos zum Spiel gibt es natürlich auch wieder bei uns im Live-Ticker bei tz.de. (kus)