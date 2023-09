FC Bayern bei RB Leipzig live im TV und Stream: Hier sehen Sie das Bundesliga-Topspiel

Von: Korbinian Kothny

Am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell RB Leipzig gegen den FC Bayern München. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

München – Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem RB Leipzig und dem FC Bayern München steigt am Samstag, 23. September 2023, um 18.30 Uhr in Leipzig. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München bei RB Leipzig zu Gast: Bundesliga im Free-TV

Das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München wird nicht live im Free-TV übertragen .

RB Leipzig gegen FC Bayern München: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie RB Leipzig gegen den FC Bayern München wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

RB Leipzig gegen FC Bayern München: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Beim Bundesliga-Topspiel des 6. Spieltages gastiert der Tabellenführer, FC Bayern München, beim Vierten, RB Leipzig. Die Sachsen stehen nach fünf Spieltagen nur einen Punkt hinter dem deutschen Rekordmeister, der in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen ist.

Beide Mannschaften waren unter der Woche im DFB-Pokal im Einsatz. Während der FC Bayern bei Preußen Münster ohne Probleme in die zweite Runde einzog, mühte sich Leipzig bei Wehen Wiesbaden zu einem 3:2-Sieg. Die Münchener und RB waren verspätet in den DFB-Pokal gestartet, da sie am ursprünglichen Termin im Supercup aufeinander trafen.

Jamal Musiala und der FC Bayern treffen am Samstag auf RB Leipzig. © IMAGO/Revierfoto

Dort sorgten die Sachsen mit einem 3:0-Erfolg in München für die erste Überraschung dieser Saison. Bei den Bayern stehen nicht nur deswegen die Zeichen auf Revanche am Samstag. FCB-Coach Thomas Tuchel plagen vor dem Bundesliga-Kracher aber Personalsorgen.

Gegen Münster lief der deutsche Rekordmeister ganz ohne Innenverteidiger auf. Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Minjae Kim hatten verletzt gefehlt. Zudem brach sich Serge Gnabry im Spiel den Unterarm. Für Samstag hofft Tuchel zumindest auf die Rückkehr von Upamecano und Kim. (kk)