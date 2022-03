Positiver Schnelltest! Nagelsmann macht Corona-Fall kurz vor Anpfiff des CL-Krachers öffentlich

Von: Florian Schimak

Julian Nagelsmann vor dem Spiel des FC Bayern in der Champions League. © IMAGO / Sven Simon

Der FC Bayern trifft im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League auf RB Salzburg. Die Stimmung an der Säbener Straße ist angespannt. Die Reaktionen zum Spiel.

München - Die Stimmung beim FC Bayern* ist auch im März alles andere als berauschend. Das liegt vor allem an den sportlich weniger erheiternden Auftritten des Teams von Julian Nagelsmann. Zwar grüßt man in der Liga weiter von ganz oben, in der Champions League das Weiterkommen aber alles andere als sicher.

Im Hinspiel tat sich der Rekordmeister gegen RB Salzburg lange Zeit schwer. Er in der letzten Minuten gelang damals Kingsley Coman der 1:1-Ausgleich. Wie wird es in der Allianz Arena laufen?

Man darf gespannt sein, was die Beteiligten um FCB-Coach Nagelsmann vor und nach der Partie sagen werden. Womöglich äußert sich auch Sportchef Hasan Salihamidžić zu den Verträgen von Serge Gnabry oder Robert Lewandowski?

Wir fassen für Sie die Stimmen zum Spiel des FC Bayern gegen RB Salzburg auf Amazon Prime Video zusammen.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) vor der Partie über ...

... über den Matchplan: „Wir müssen abwägen, inwiefern wir torgefährlich werden wollen und ob man immer den Risikopass spielen muss. Salzburg schaltet schnell um und bringt den Gegner oft in gefährliche Situationen, darauf müssen wir achten.“

... die Aufstellung und die Rolle von Musiala: „Am Ende geht es darum, die formstärksten Spieler aufzubieten. Aber es macht keinen großen Unterschied, ob wir einen weiteren Defensivspieler bringen würde. Jamal hat das auf der Position schon oft gut gemacht. Mit Leon (Goretzka, Anm. d.Red.) und Coco Tolisso (Anm.d.Red.) fehlen uns zwei defensiv stärkere Spieler. Aber wir spielen zu Hause.“

... die starken Leistungen von Süle nach Bekanntwerden seines Abgangs: „Ich glaube, er hat schon vor der Bekanntgabe gut gespielt. Aber ja, vielleicht bringt das etwas mehr Sicherheit.

Nagelsmann schaut in Richtung Amazon-Experte und BVB-Berater Matthias Sammer: „Ich gratuliere dir, Matthias. Guter Schachzug.“ (lacht)

.... die Vertragsgespräche mit Lewandowski: „Ich bin bei den Gesprächen nicht beteiligt. Lewy weiß, dass wir ihn unbedingt halten wollen. Ich nehme ich ihn mit in viele inhaltliche Gespräche, weil ich ihn dabei haben wolle.“

.... über die kurzfristige Absage bei Amazon von FCB-Boss Oliver Kahn und ob das etwas mit den Lewy-Gerüchten zu tun hätte: „Er hat einen positiven Schnelltest, deswegen hat er abgesagt.“

... die nächsten Ziele in den kommenden Wochen: „Wir müssen heute erstmal gewinnen, dann können wir über die nächsten Ziele und Aufgaben unterhalten.“

... RB-Trainer Jaissle: „Ich kenne ihn noch als Spieler, ja. Er ist ein herzlicher Mensch. Aber klar, wir haben inhaltliche Überschneidungen, das ist normal, wenn man jung Trainer wird.“

Matthias Jaissle (Trainer RB Salzburg) vor dem Spiel über ...

.... die Gerüchte, dass Adeyemi zum BVB wechselt und ob er mehr wisse: „Leider auch noch nicht. (lacht) Ich vermute, dass er zeitnah den nächsten Schritt geht. Er hat gezeigt, dass er mit unserem Spielstil sehr gut funktioniert. Es würde mich nicht überraschen.“

... über seine persönliche Zukunft: „An den Spekulationen beteilige ich mich nicht.“

.... den Matchplan: „Wir haben im Hinspiel bewiesen, dass wir mutig auftreten können. Das wollen wir heute auch schaffen. Wir werden nicht immer hoch verteidigen, es wird auch immer Phasen geben, wo wir uns zurückziehen werden.“

... die Rückkehr von Manuel Neuer: „Wir haben es gestern kurz thematisiert. Aber es ändert sich nichts. Wenn wir platziert schießen, kann auch er nichts machen. Aber klar, er ist der beste Torhüter der Welt.“

... Das ist alles im Konjuktiv. Aber es würde schon die eine oder andere Party steigen. Wir wollen Fußball-Österreich stolz machen.