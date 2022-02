Salzburg-Trainer Jaissle im Interview: FC Bayern und Nagelsmann? „Das ist absolute Weltklasse“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Matthias Jaissle ist mit 33 Jahren schon Champions-League-Cheftrainer – und hat genau wie Bayern-Coach Nagelsmann ein Faible für Mode. © Eibner Europa/imago

Nach der Bochum-Pleite in der Bundesliga muss der FC Bayern in der Champions League gegen RB Salzburg liefern. Bullen-Trainer Matthias Jaissle ist schon heißt auf sein Nagelsmann-Duell.

Deutsch, jung, modisch, erfolgreich: Zwischen Salzburg-Trainer Matthias Jaissle (33) und Bayern-Coach Julian Nagelsmann (34) gibt es einige Parallelen. Im tz-Interview spricht Jaissle über das K.o.-Duell mit dem FC Bayern im Achtelfinale der Champions League.

Herr Jaissle, hat Salzburg eine Chance gegen Bayern?

Jaissle: Wir wissen natürlich, dass wir gegen die aktuell vielleicht weltbeste Mannschaft spielen und krasser Außenseiter sind. Aber wir gehen da ganz ohne Druck rein. Wir haben die jüngste Mannschaft in der Champions League und erstmals in der Historie des Clubs das Achtelfinale in der Königsklasse erreicht. Das sind zwei Feiertage, für die Mannschaft, den Club und die Fans. Die wollen wir auch ein Stück weit genießen und uns so gut wie möglich präsentieren.

Wie wollen Sie die Münchner besiegen?

Jaissle: Unser Ziel ist es wie schon in der Gruppenphase, mutig und frech aufzutreten. Wir werden auch gegen die Bayern versuchen, unsere Art des Fußballs auf den Platz zu bringen. Wir wissen, dass das gegen diese Mannschaft nicht einfach wird – aber wir wollen es zumindest versuchen.

FC Bayern bei RB Salzburg in der Champions League gefordert - Karim Adeymi gefordert

Vor allem einer Ihrer Spieler ist europaweit heiß begehrt: Karim Adeymi. Was zeichnet ihn aus?

Jaissle: Karim ist enorm schnell und hat auch bei höchstem Tempo eine gute Ballkontrolle. Er hat ein gutes Gespür für die Räume und einen guten Abschluss. Wenn er weiter an sich arbeitet, werden ihm sehr viele Türen offen stehen.

Lesen Sie auch Brazzo fängt sich Konter ein - Matthäus legt gegen Salihamidzic nach: „Die Kritik tut ihm weh“ Lothar Matthäus kritisierte namentlich zwei Stars des FC Bayern und fing sich einen Konter von Hasan Salihamidzic ein. Jetzt legt Matthäus gegen Brazzo nach. Brazzo fängt sich Konter ein - Matthäus legt gegen Salihamidzic nach: „Die Kritik tut ihm weh“ Werben um Bayerns Shootingstar - Spielt Deutschlands Fußball-Juwel bald für Österreich? Paul Wanner startet mit erst 16 Jahren beim FC Bayern durch. Rund um das Salzburg-Spiel gerät er wegen seiner österreichischer Herkunft in den Fokus. DFB und ÖFB kämpfen längst um seine Gunst. Werben um Bayerns Shootingstar - Spielt Deutschlands Fußball-Juwel bald für Österreich?

Auf der Bayern-Bank sitzt ein Trainer, der nur ein Jahr älter ist als Sie. Wie finden Sie Julian Nagelsmann?

Jaissle: Überragend. Er hat Hoffenheim erst gerettet und später in die Champions League geführt, hat in Leipzig einen super Job gemacht – und die Ergebnisse in München sprechen ja auch für sich. Das ist absolute Weltklasse.

Welche Vorteile hat es, als Trainer teilweise jünger als seine Spieler zu sein?

Jaissle (schmunzelt): Mit diesem Thema wurde ich vor allem in meiner Anfangszeit bei Red Bull Salzburg häufiger konfrontiert. Aber am Ende geht es heutzutage doch nicht mehr um die Frage, ob jung oder alt. Entscheidend ist, dass du die Spieler erreichst und überzeugst. Ein Vorteil kann sein, dass ich noch etwas näher dran bin an dem, was die Jungs so umtreibt – auch außerhalb des Platzes. Aber das spielt nicht die entscheidende Rolle.

Bayern gegen Salzburg in der Champions-League-K.o-Phase: Beide Trainer haben ein Mode-Faible

Bei offiziellen Terminen erscheinen Sie immer top-gestylt. Auch Nagelsmann legt auf Mode sehr viel Wert. Wie finden Sie seinen Stil?

Jaissle (lacht): Mein Eindruck ist, dass wir da vielleicht eher in unterschiedliche Richtungen tendieren. Aber ich finde, der Stil passt zu ihm – auch wenn ich Fußballtrainer und kein Modeexperte bin.

Hand aufs Herz: Nerven Sie die Nagelsmann-Vergleiche?

Jaissle: Nein, überhaupt nicht. Wir sind in einem ähnlichen Alter, waren beide in Hoffenheim und in Leipzig – wenn auch in unterschiedlichen Funktionen. Als Sportjournalist würde ich das wahrscheinlich auch thematisieren (schmunzelt). Aber Julian ist Julian und ich bin ich.

Sie haben damals in Leipzig erste Erfahrungen im Trainer-Job gesammelt. Ihr „Mentor“ war Ralf Rangnick, unter dem Sie in Hoffenheim noch gespielt haben und der inzwischen Manchester United trainiert.

Jaissle: Ralf hatte natürlich Einfluss auf meine Karriere, dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Als Spieler bin ich von ihm mit der Art von Fußball infiziert worden. Geplant war nach meinem Sportbusiness-Management-Studium eigentlich, dass ich in verschiedene Abteilungen reinschnuppere, um zu schauen, was mir am besten liegt. Die erste Station war Co-Trainer in der U 16. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dort gleich hängengeblieben bin.

FC Bayern muss in Salzburg ran: RB-Trainer Jaissle spricht über seine Zeit bei Hoffenheim

Cheftrainer der U 16 war ein gewisser Sebastian Hoeneß. Was haben Sie vom aktuellen Hoffenheim-Trainer gelernt?

Jaissle: Sebastian ist ein unglaublich akribischer Arbeiter, der einen ganz klaren Plan von Fußball hat. Außerdem ist er ein super Typ. Ich schätze ihn sehr. Als Trainer und als Mensch.

Wie würden Sie Ihren Trainer-Stil beschreiben?

Jaissle: Ich bin ein kommunikativer Trainer, dessen Tür immer offen ist. Trotzdem kann ich auch sehr konsequent sein, wenn es darauf ankommt.

Das Interview führten Philipp Kessler und Manuel Bonke.