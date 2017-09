Ancelotti lobt James - Schalke hadert mit Videobeweis

Trotz der Verletzung von Manuel Neuer zeigt der FC Bayern München auf Schalke eine starke Leistung und übernimmt zumindest bis Mittwoch die Tabellenführung in der Bundesliga. Die Stimmen zum Spiel.

Gelsenkirchen - Der FC Bayern ist zurück an die Tabellenspitze spaziert - zumindest für 24 Stunden. Unbeeindruckt vom Ausfall von Torhüter Manuel Neuer boten die Münchner beim 3:0 (2:0) über den bisher punktgleichen FC Schalke 04 eine meisterliche Vorstellung. Wir haben die Stimmen zum Spiel für Sie zusammengefasst.

Carlo Ancelotti (Trainer FC Bayern München): ... zum Spiel: „Es war eine gute Leistung von Anfang bis Ende. Wir haben mit hoher Intensität gespielt und kompakt verteidigt. James hat sehr gut gespielt, sehr mannschaftsdienlich mit guten Kombinationen, physisch ist er aber noch nicht bei 100 Prozent.“

... zur erneuten Verletzung von Manuel Neuer: „Wir sind alle enttäuscht. Wir müssen drei Monate ohne den besten Torwart der Welt auskommen. Unseren Kapitän bekommen wir erst im Januar wieder. Aber wir vertrauen Sven Ulreich.“

Sven Ulreich (FC Bayern München): ... zum Spiel: „Es war nicht so einfach, Schalke hat es gut gemacht. Wir haben aber die Tore gut rausgespielt und verdient gewonnen.“

... zur erneuten Verletzung von Manuel Neuer: „Man fühlt mit Manuel. Die Mannschaft ist natürlich auch enttäuscht. Wir hoffen, dass Manuel bald wieder zurückkommt. Ich freue mich, dass ich die Spiele bekomme und werde mein Bestes geben, um Manuel bestmöglich zu vertreten.“

Joshua Kimmich (FC Bayern München): ... zum Spiel: „Am Anfang hatten beide Teams viele Fehler im Spielaufbau. Wir haben Schalke hinten zu oft zu Chancen eingeladen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel ordentlich kontrolliert und nur wenig zugelassen. Insgesamt war der Sieg verdient.“

... zur erneuten Verletzung von Manuel Neuer: „Das ist natürlich brutal. Er war vier Monate verletzt, kämpft sich ran und verletzt sich wieder. Das ist für den Kopf und für uns als Mannschaft schwierig. Manuel ist unser Kapitän und eine Persönlichkeit, die unserer Mannschaft auf jeden Fall fehlen wird.“

Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04): „Wir haben gut versucht, zuzustellen und zu pressen. Wir hatten einige Ballgewinne und Torchanchen, haben aber trotzdem verdient verloren, weil Bayern sehr ballsicher war. Da war es schwierig, Zugriff zu kriegen. Wir haben einige Kilometer abgespult, die Mannschaft war sehr leidenschaftlich, aber wir haben kein Tor erzielt.“

Ralf Fährmann (FC Schalke 04): „Wir fühlen uns total benachteiligt. Ich bin für den Videobeweis. Aber das Perverse ist, dass wir in Hannover für eine ähnliche Situation kein Handspiel bekommen haben. Umso bitterer ist es, dass man gegen Bayern München so ein Bein gestellt bekommt. Da kommt es halt auf die Kleinigkeiten an. Dem Schiedsrichter auf dem Platz kann man gar nicht den Vorwurf machen. Man muss den Leuten vor dem Monitor den Vorwurf machen.“

Leon Goretzka (FC Schalke 04): „Es ist mit 0:3 in der Tat sehr deutlich. In der ersten Halbzeit haben wir vor dem Tor einfach die falschen Entscheidungen getroffen. Dann bekommen wir einen diskutablen Elfmeter gegen uns. Man kann da nicht von einem bewussten Handspiel sprechen, das hat man uns extra vor der Saison so gesagt. Gegen Hannover hatten wir eine ganz ähnliche Situation, da gab es auch keinen Elfmeter. Es ist sehr enttäuschend, aber es sind heute auch keine fest eingeplanten Punkte gewesen. Wir haben viele Sachen gut umgesetzt, daran müssen wir uns hochziehen.“

Christian Heidel (Sportvorstand FC Schalke 04): „Wir haben verdient verloren, aber wir dürfen uns nicht von unserem Weg abbringen lassen.“

Clemens Tönnies (FC Schalke 04):

„Die bessere Mannschaft hat gewonnen. Wir haben gekämpft, aber gegen die Bayern kann man nichts machen.“

