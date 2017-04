Countdown-Ticker zu Bayern - Real: “Königliche“ im Flieger nach München

München - FC Bayern München gegen Real Madrid: In unserem Countdown-Ticker erhalten Sie alle wichtigen Informationen, wissenswerte Geschichten und nützliche Fakten bis zum Anpfiff des Fußball-Leckerbissens in der Champions League am Mittwochabend.

10.31 Uhr: Die Real-Stars machen den Abflug! Vor drei Minuten postete Real Madrid auf seinem Twitter-Account ein Foto von Gareth Bale (r.) und Luka Modric aus dem Flieger, der die Startruppe aus der spanischen Hauptstadt nach München bringen wird. „Nächster Halt: München“.

10.20 Uhr: Über James Rodriguez, der bei Real Madrid auf dem Abstellgleis steht und sogar schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, wurde nun eine kuriose Anekdote bekannt: Beim letzten Duell zwischen dem FCB und Real Madrid im Frühjahr 2014 stand der Kolumbianer noch beim AS Monaco unter Vertrag. Bereits damals war der heute 25-Jährige ein großer Fan der „Königlichen“. So setzte sich James „groundhoppermäßig“ in sein Auto und fuhr die 584 Kilometer von der Mittelmeerküste bis nach München, um den Auftritt seiner Lieblingsmannschaft in München persönlich beobachten zu können. Wenige Monate später wechselte James dann für 80 Millionen Euro nach Madrid - ein Traum wurde wahr. Mittlerweile sieht es aber so aus, als wäre die Liebe zwischen dem Spieler und dem Klub erkaltet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der offensive Mittelfeldspieler den Verein im Sommer verlassen.

10.08 Uhr: Am besten schon mal „bookmarken“: Der Link auf unseren Spielticker von morgen Abend.

10.02 Uhr: Christoph Metzelder kickte einst nicht nur für Borussia Dortmund und den FC Schalke, sondern auch für Real Madrid. Der Ex-Nationalspieler weiß also, wie man bei den „Königlichen“ tickt. „Es gibt keine Mannschaft, vor der Real so viel Respekt, ja Angst hat, wie vor Bayern. Der Mythos von Bayern als Bestia Negra lebt auf jeden Fall“, sagte Metzelder in der Bild-Zeitung.

9.55 Uhr: Der FC Bayern will seine Rekordserie in der Champions League auch gegen den Gegner fortsetzen, der ihm die bislang letzte Heimniederlage zufügte. Und was für eine! Am 29. April 2014 ging der Rekordmeister im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid mit 0:4 unter. Trainer der „Königlichen“ war damals der aktuelle Bayern-Coach Carlo Ancelotti. Seit der Pleite von vor drei Jahren gab es in der Allianz Arena 16 Siege nacheinander.

Datum Paarung Ergebnis Runde

15.02.2017 FC Bayern - FC Arsenal 5:1 Achtelfinale

06.12.2016 FC Bayern - Atlético Madrid 1:0 Gruppenphase

19.10.2016 FC Bayern - PSV Eindhoven 4:1 Gruppenphase

13.09.2016 FC Bayern - FK Rostow 5:0 Gruppenphase

03.05.2016 FC Bayern - Atlético Madrid 2:1 * Halbfinale

05.04.2016 FC Bayern - Benfica Lissabon 1:0 Viertelfinale

16.03.2016 FC Bayern - Juventus Turin 4:2 n.V. Achtelfinale

24.11.2015 FC Bayern - Olympiakos 4:0 Gruppenphase

04.11.2015 FC Bayern - FC Arsenal 5:1 Gruppenphase

29.09.2015 FC Bayern - Dinamo Zagreb 5:0 Gruppenphase

12.05.2015 FC Bayern - FC Barcelona 3:2 * Halbfinale

21.04.2015 FC Bayern - FC Porto 6:1 Viertelfinale

11.03.2015 FC Bayern - Schachtjor 7:0 Achtelfinale

10.12.2014 FC Bayern - ZSKA Moskau 3:0 Gruppenphase

05.11.2014 FC Bayern - AS Rom 2:0 Gruppenphase

17.09.2014 FC Bayern - Manchester City 1:0 Gruppenphase

* FC Bayern trotz des Sieges im Rückspiel ausgeschieden

9.46 Uhr: Mit dem FC Bayern und Real Madrid treffen morgen zwei relativ alte Mannschaften aufeinander. Die entscheidende Frage: Wer wird wen älter aussehen lassen?

9.35 Uhr: Eine nicht ganz unwichtige Info für das morgige Spiel: Wo läuft der Knaller eigentlich im TV und über welchen Stream kann man ihn sehen?

9.23 Uhr: Stefan Effenberg hat dem Münchner Merkur ein großes Interview gegeben. Interessant, was der Tiger so alles vom Stapel lässt ...

9.10 Uhr: Der Zeitplan von heute:

11 Uhr: Abschlusstraining des FC Bayern an der Säbener Straße

13.05 Uhr: Ankunft von Real Madrid am Flughafen

17.30 Uhr: Pressekonferenz des FC Bayern mit Carlo Ancelotti, Arjen Robben und Arturo Vidal

18.20 Uhr: Pressekonferenz von Real Madrid mit Trainer Zinedine Zidane und einem Spieler.

19 Uhr: Abschlusstraining von Real Madrid in der Allianz Arena

9 Uhr: Ein Tag noch, dann geht‘s endlich ab! Die Spannung vor dem Champions-League-Knaller steigt und steigt. Wir versorgen Sie auch heute mit allen wichtigen Infos rund um das Spiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid.

Das geschah am Montag, 10. April

16:54 Uhr: Auch der FC Bayern freut sich schon auf die Kracher-Partie gegen Real Madrid. Wir sind heiß, der Countdown läuft!

16.16 Uhr: Mei, jetzt lasst‘s halt bleiben! Die Engländer baggern weiter an Robert Lewandowski - angeblich plant Manchester United einen irren Tausch-Deal mit dem Rekordmeister.

15.58 Uhr: Inzwischen haben wir auch einige Impressionen vom heutigen Geheimtraining auftreiben können. Einfach durch die Fotostrecke klicken!

Neuer und Müller wieder auf dem Platz - Lewandowski fehlt Zur Fotostrecke

14.56 Uhr: Ohje, das sind wohl keine guten Nachrichten. Robert Lewandowski hat heute nicht am Training des FC Bayern teilgenommen. Offenbar plagen ihn noch die Schmerzen an der Schulter. Auch zwei weitere Bayern-Kicker waren nicht auf dem Trainingsplatz mit dabei.

14.31 Uhr: Real Madrid plagen vor dem Champions-League-Duell weiter Personalsorgen in der Abwehr. Außenverteidiger Daniel Carvajal trainierte am Montag nur individuell, wie der Klub von Weltmeister Toni Kroos mitteilte. Ob der Einsatz des 25 Jahre alten Carvajal beim deutschen Meister am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gefährdet ist, war zunächst unklar. Der Ex-Leverkusener wäre der dritte Abwehrspieler, der den Katalanen in der Partie fehlen würde. Pepe zog sich beim 1:1 gegen Atlético Madrid eine Rippenverletzung zu, Raphael Varane muss mit einem Muskelfaserriss pausieren.

14.16 Uhr: Die UEFA hat die Schiedsrichter-Ansetzung für den Kracher zwischen Bayern und real bekannt gegeben. Der unparteiische Leiter am Mittwochabend in der Allianz Arena wird der Italiener Nicola Rizzoli sein.

13.29 Uhr: Der ehemalige Real-Spieler und -Trainer Bernd Schuster sieht den FC Bayern gegen Real Madrid im Vorteil. Außerdem übt er Kritik am königlichen Superstar Cristiano Ronaldo.

13.11 Uhr: Gegen Real Madrid werden Jerome Boateng und Javi Martinez erst zum fünften Mal in dieser Saison gemeinsam auf dem Platz stehen. Naja, gegen den BVB am Samstag hat das zuletzt ja sehr gut geklappt ...

13 Uhr: Einer der weiß, wie man mit dem FC Bayern alles gewinnen kann, ist Bastian Schweinsteiger. Der schickt seinen Ex-Kollegen nochmals ein Motivationsvideo aus Chicago über den großen Teich - inklusive einem Gruß an Bayern-Präsident Uli Hoeneß.

12.42 Uhr: Wie schicken beide Trainer ihre Mannschaften auf den Rasen? Wie kompensiert Zidane die Ausfälle des Abwehrduos Pepe und Varane? Wer wird für Bayern München, wer für Real Madrid auflaufen? Hier gibt es die möglichen Aufstellungen für den Mittwochabend nach derzeitigem Kenntnisstand.

12.15 Uhr: Beide haben mit Real bereits die Champions League gewonnen, beide hegen größte Wertschätzung füreinander. Komplett unterschiedlich ist aber die Situation und ihre Zukunftsaussichten bei ihren momentanen Klubs. Ancelotti könnte bei den Bayern eine neue Ära prägen, während sich Zidane nicht sicher ist, dass er „überhaupt im Amt bleibe“.

11.54 Uhr: Wie schaut‘s eigentlich mit Verwarnungen aus? Beim FC Bayern muss Jerome Boateng aufpassen: Bei der nächsten Gelben Karte ist er automatisch fürs Rückspiel gesperrt. Im Estadio Santiago Bernabeu zum Zuschauen verdammt sind im Falle einer Gelben Karte auf Seiten Reals Luka Modric und Abwehrchef Sergio Ramos.

Neuer ist fit

11.39 Uhr: Karl-Heinz Rummenigge gab im Interview ein Update zur Causa Neuer: „Er kann spielen, und das ist das einzig Wichtige.“

11.30 Uhr: Zwei Spieltage in der Bundesliga musste Manuel Neuer zuschauen. Pünktlich zum Kracher gegen Real Madrid scheint der Welttorhüter aber wieder fit zu werden. Wie die Kollegen von Sky und BR berichten, steht der 31-Jährige am Montag bereits wieder auf dem Trainingsplatz.

Wieder kein öffentliches Training. Aber Manuel Neuer als erster auf dem Platz. Mehr heute abend in Blickpunkt Sport #fcbrma @BRsport pic.twitter.com/8YmhmcYtZ9 — Dominik Vischer (@domvisch) 10. April 2017

11.24 Uhr: Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern spricht vor dem Kracher gegen den Titelverteidiger Real Madrid über die Chancen fürs Weiterkommen. „Wenn es einer schaffen kann, den Running-Champion, den Titelverteidiger, auszuschalten, dann vielleicht wir“, so Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit der dpa.

11.15 Uhr: Nach dem Foul von BVB-Schlussmann Roman Bürki im Topspiel der Bundesliga verwandelte Robert Lewandowski den Elfmeter souverän, hielt sich aber anschließend die Schulter. Bilder aus dem Montagstraining des FC Bayern belegen: Die Schulter des Polen scheint kein Problem mehr zu sein.

Real-Stars logieren im Tucherpark

10.48 Uhr: Wer einen Blick aus nächster Nähe auf Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und Co. erhaschen oder ein Autogramm der Stars ergattern will, der ist am Hilton-Hotel am Tucherpark richtig. Wer wissen will, wann die Königlichen landen und in welchen Trikots beide Mannschaften auflaufen werden, der bekommt hier alle Infos.

10.38 Uhr: Nach 2014 trifft La Bestia Negra wieder auf Real Madrid - und natürlich wird das Spiel live übertragen. Wo Sie das Aufeinandertreffen im Free-TV anschauen können, wo der Kracher im Pay-TV läuft und wie Sie alles auch auf dem Tablet oder Smartphone unterwegs anschauen können, erfahren Sie hier.

10.20 Uhr: Bayern - Real Madrid: Wie ist die Statistik gegeneinander? Bereits 22-mal sind die beiden europäischen Giganten aufeinandergetroffen. Während die letzten beiden Duelle aus dem Jahr 2014 allen Fans noch sehr präsent sind, lohnt sich aber auch immer ein Blick in die komplette Statistik.

10.11 Uhr: Der Weg des FC Bayern ins Viertelfinale: In der Gruppenphase noch nicht die ganz große Dominanz gezeigt, dann aber durchgestartet: Wer den Weg des deutschen Rekordmeisters ins Viertelfinale der Königsklasse nachvollziehen will, ist hier an der richtigen Adresse.

10.05 Uhr: Am Mittwoch ist es soweit: Ein Feiertag für alle Fußball-Fans, der FC Bayern München empfängt in der heimischen Allianz Arena das Starensemble von Real Madrid. Ab sofort erhalten Sie hier alle wichtigen Informationen, wissenswerte Geschichten und nützliche Fakten bis zum Anpfiff am Mittwoch um 20.45 Uhr.

