Pikante Gespräche in den Katakomben: Was wollte Ronaldo von Lewy?

München - Wie wichtig Robert Lewandowski für den FC Bayern ist, wurde jüngst deutlich, als er gegen Real Madrid verletzt fehlte und im Rückspiel dann glänzte. Das fiel auch einigen Real-Stars auf.

Robert Lewandowski ist ein absoluter Top-Stürmer. Seit Jahren bewegen sich seine Leistungen in Verein und Nationalmannschaft auf Weltklasse-Niveau. Seine Statistiken sprechen für sich: Für Borussia Dortmund erzielte der Pole in 187 Einsätzen 103 Tore (43 Vorlagen), beim FC Bayern steht er momentan bei 106 Toren (28 Vorlagen) in 141 Spielen und in seiner Landesauswahl glänzt der Kapitän mit 43 Treffern (15 Vorlagen) in 86 Partien.

Bessere Chance auf internationale Titel?

Diese Qualitäten machen den 28-Jährigen selbstverständlich auch für alle Spitzen-Vereine dieser Welt interessant. So soll nach Informationen der spanischen Sportzeitung AS Real Madrid seine Fühler nach Lewandowski ausgestreckt haben. Angeblich kam es nach der Champions-League-Niederlage des FCB in Madrid zu einem pikanten Aufeinandertreffen in den Katakomben des Estadio Santiago Bernabéu: Die Real-Superstars Sergio Ramos und Cristiano Ronaldo sollen dabei Lewandowski einen Wechsel zu den Königlichen im Sommer nahegelegt haben. Und ihm versichert haben, dass er eine gewichtige Rolle in der madrilenischen Stammelf einnehmen werde. Ebenso biete ihm Real eine bessere Chance auf internationale Titel. Lewandowski könnte klar geworden sein, dass „ein möglicher Wechsel ein Schritt nach vorn in seiner Karriere sein würde“, schreibt dazu die AS.

Perez zeigt Interesse

Die Abwerbungsversuche durch Ramos und CR7 sollen nicht die einzigen an diesem Abend gewesen sein. Auch Real-Präsident Florentino Perez soll sich mit Lewandowski unterhalten haben. Er soll dem Bayern-Torjäger viel Glück für den Rest der Saison gewünscht und sich nach Lewys schwangerer Ehefrau Ana erkundigt haben. Die große Bewunderung von Perez für die Fähigkeiten des Polen rührt von dem Champions-League-Halbfinale aus dem Jahr 2013. Damals schoss Lewandowski alle vier Tore für den BVB beim 4:1-Sieg über Real.

Jedoch gibt es auch einen Punkt, der gegen das Interesse von Perez an einem Transfer sprechen könnte: Der Spanier gilt als sehr großer Befürworter des aktuellen Real-Sturmtanks Karim Benzema. Der müsste sich bei einem Wechsel von Lewandowski nach Madrid aber vermutlich mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen.

