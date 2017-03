„Begeistert“ - Bei Red Bull hat man Kimmich nicht vergessen

München - Nur ein Jahr nach seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern wurde Joshua Kimmich Stammspieler im DFB-Team. Für seinen steilen Aufstieg erhält er nun ein dickes Lob von seinem ehemaligen Arbeitgeber.

Der Franzose Gérard Houllier arbeitet seit Juli 2012 für die Red-Bull-Klubs aus New York, Salzburg, Leipzig sowie die Jugendakademien und -Klubs in Ghana und Brasilien als sogenannter „Global Sports Director“ (weltweiter Sportdirektor). Zwölf Monate nach seiner Einstellung fand der damals 18-jährige Joshua Kimmich den Weg aus Stuttgart in die sächsische Großstadt. Der Beginn seines rasanten Aufstiegs im Profigeschäft.

+ Gérard Houllier arbeitet seit 2012 für Red Bull. © dpa (Archivfoto) Nun verdient Kimmich bekanntlich sein Geld beim FC Bayern München und ist spätestens seit der Europameisterschaft 2016 in Frankreich fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft. Im Gespräch mit dem Sportmagazin Socrates gerät Houllier ins Schwärmen. „Der Spieler, der mich zuletzt am meisten begeistert hat, ist Joshua Kimmich“, verrät der 69-Jährige und fügt hinzu: „Technisch wie taktisch wirkt er trotz seines jungen Alters unheimlich reif.“

Houllier sieht Kimmich als Rechtsverteidiger

Die richtige Position für Kimmich scheint inzwischen auch gefunden. „Bei der EM hat er mich als rechter Verteidiger beeindruckt. Ich sehe ihn als würdigen Nachfolger von Philipp Lahm, bei Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft“, so Houllier, der während seiner Laufbahn als Trainer unter anderem für den FC Liverpool (1998-2004) und Olympique Lyon (2005-2007) tätig war.

Der 22-Jährige hingegen hatte zuletzt immer wieder betont, er sehe sich in Zukunft eher auf der Position des zentralen Mittelfeldspielers. Bei den Münchnern wird dort im kommenden Sommer ja eine Position frei. Denn der Spanier Xabi Alonso beendet nach 18 Jahren im Profifußball seine Karriere.

sk