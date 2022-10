Lewy, heute wird‘s bitter! Barcelona droht schon vor dem Bayern-Spiel das CL-Aus

Von: José Carlos Menzel López

Der FC Bayern kann Ex-Stürmer Robert Lewandowski und Barcelona endgültig in die Europa League schießen. Auch Eric Maxim Choupo-Moting freut sich auf das Wiedersehen.

München – Er wollte es ja so. Die Rede ist von Robert Lewandowski, der dieser Tage schon mit ein wenig Neid auf seine ehemaligen Kollegen beim FC Bayern blicken dürfte. Schließlich grinsten und flachsten die Roten, als sie gestern um 15 Uhr vom Erdinger Moos Richtung Costa Brava abhoben, in der Gewissheit, dass die Partie heute Abend in Barcelona nur bedingt von ausschlaggebender Natur ist.

Für das Achtelfinale der Königsklasse sind die Bayern nach einer makellosen Bilanz von vier Siegen aus vier Gruppenspielen ja bereits qualifiziert, im Camp Nou geht es „nur“ noch darum, mit einem Sieg Tabellenplatz eins zu sichern – und den ehemaligen Weggefährten Lewandowski in die Europa-League-Hölle zu schicken. „Wir wollen Gruppenerster werden! Wir haben nichts zu verschenken in Barcelona“, stellte Bayern-Boss Oliver Kahn klar.

FC Bayern: Barcelona droht schon vor dem Duell das CL-Aus

Die Katalanen, die der Pole den Münchnern nach einer dramatischen Transferseifenoper vergangenen Sommer schließlich vorzog, brauchen nämlich ein Wunder, um nicht das zweite Jahr in Folge den Gang in die europäische Zweitklassigkeit antreten zu müssen – und zwar schon vor Anpfiff gegen den deutschen Rekordmeister.

Schlägt Inter Mailand den nach wie vor punktlosen Außenseiter aus Pilsen daheim im frühen Abendspiel um 18.45 Uhr, steht Barça unabhängig vom eigenen Resultat gegen die Bayern bereits als erneuter Europa-League-Teilnehmer fest. Lewandowski, der in acht Jahren in der Allianz Arena achtmal mindestens ins CL-Achtelfinale kam, kickte zuletzt 2010 in der für jemanden wie ihn gefühlten kontinentalen Kreisklasse - im Trikot von Borussia Dortmund.

Lewandowski trifft auch in Barcelona wie am Fließband – in der Königsklasse droht dennoch das Aus. © afp/marcou

Schadenfreude? FC Bayern um Goretzka und Kahn fiebert Barca-Spiel entgegen

Schadenfreude? Vielleicht ein bisschen. „Bei Bayern ist er schon sehr verwöhnt gewesen, immer mindestens im Achtelfinale zu stehen und weiterzukommen“, sagte Leon Goretzka. Häme sei deshalb aber „ganz bestimmt nicht“ angebracht, meinte Kahn, „einen musste es in dieser starken Gruppe ja erwischen. Wir haben größten Respekt vor Barcelona.“

Die Bayern brennen auf „ein supergeiles Spiel“ (Goretzka), Eric Maxim Choupo-Moting freut sich „auf das Wiedersehen mit Lewy. Er ist ein super Typ und ein Weltklassespieler“ – aber seine 17 (!) Tore in 15 Pflichtspielen reichen Barca wohl nicht.

FC Bayern: Lewandowski trifft auf seinen ehemaligen Ersatz Choupo-Moting

Dass die Münchner – mittlerweile wohlgemerkt – den Rekordschützen Lewandowski nicht mehr allzu sehr vermissen, liegt auch und vor allem an seinem ehemaligen Ersatz. Choupo-Moting ist der Mann der Stunde beim FCB, will seine Serie von vier Toren und zwei Assists in den vergangenen drei Pflichtspielen gegen seinen ehemaligen Frontmann fortsetzen.

„Es ist deren letzte Chance“, so der Kameruner, wohlwissend dass die Bilanz gegen Lewy spielt. Denn: Von 21 Ex-Bayern, die in der Champions League gegen sie spielten, trafen nur Lukas Podolski (Arsenal) und Giovane Elber (Lyon). Lewy blieb im Hinspiel (2:0) ebenfalls torlos.

Gegentreffer verhindern will und muss weiterhin Sven Ulreich. Immerhin: Oliver Kahn hat die Sorgen um den weiterhin verletzten Stammtorhüter Manuel Neuer (Prellung des Schultereckgelenks) am Dienstag zerstreut. „Man muss abwarten, von Tag zu Tag. Das ist eine schmerzhafte Geschichte, aber nichts Ernsthaftes“, sagte der Vorstandschef.