„Fühlt sich mehr geschätzt“: Lewandowski spricht über Unterschiede zum FC Bayern und der Bundesliga

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Kurz nach seinem Transfer war Robert Lewandowski mit dem FC Barcelona bereits beim FC Bayern zu Gast. Im Hintergrund: Ex-Kollege Lucas Hernandez. © IMAGO/Marcio Machado

Robert Lewandowski hätte sich kaum besser beim FC Barcelona einfügen können. In einem Interview vergleicht der Goalgetter seinen neuen Klub mit dem FC Bayern.

Barcelona - Geht es im Training eines spanischen Spitzenklubs weniger hart zur Sache? Robert Lewandowski, der den FC Bayern im Sommer 2022 in Richtung FC Barcelona verlassen hat, nimmt im Gespräch mit einem polnischen YouTube-Format zu dieser Frage Stellung - und zieht einen Vergleich zwischen seinem Ex-Klub sowie dem jetzigen Arbeitgeber. Darüber hinaus spricht der frühere Münchner über seinen Wechsel und das denkwürdigste Spiel seiner Karriere.

Den katalanischen Spitzenklub bezeichnet der 34-Jährige bei Kanał Sportowy als „riesige Herausforderung“. Über die Vorbereitung zur neuen Spielzeit lässt der Neuzugang von Bayern München wissen: „Ich hatte sie schwächer erwartet, aber die Vorbereitung mit Xavi (Trainer, d. Red.) war äußerst intensiv.“ Diese Phase sei dem Angreifer zufolge bei Barcelona „ähnlich, sogar härter“ gewesen als beim deutschen Rekordmeister.

FC Bayern: Lewandowski „wollte schon immer in La Liga spielen, in Spanien leben“

Über seinen neuen Lebensmittelpunkt Spanien ist der aktuelle Torschützenkönig der Bundesliga hocherfreut: „Ich wollte schon immer in La Liga spielen, in Spanien zu leben war mein Traum und das nicht nur des Sports wegen“, führt Robert Lewandowski aus. Dabei war der FC Barcelona ursprünglich nicht das Wunschziel des Mannes, der zuvor zwölf Jahre lang in Deutschland (BVB und FCB) auf Torejagd ging:

Allzu groß seien die Unterschiede zwischen Bayern München und dem ruhmreichen FC Barcelona nicht, schildert der Goalgetter. Jedoch benennt der Pole Dinge, worin sich Bundesliga und Primera Division nicht gleichen: „In Deutschland war die Ordnung entscheidend. Finesse war weniger wichtig als das finale Resultat. In Spanien werden Lewandowski zufolge andere Prioritäten gesetzt, es stehen angeblich mehr technische Aspekte im Vordergrund: „Es herrscht bei jedem Pass, jedem Dribbling, jedem Move solche Euphorie, daher fühlt man sich womöglich mehr geschätzt“.

FC Bayern: Denkwürdigste Tore? Lewandowski schwärmt von Fünf-Tore-Gala

Der Einstand des polnischen Nationalspielers in Barcelona ist mehr als geglückt: In den bisherigen Partien konnte Lewandowski für seinen „neuen“ FCB bereits neun Tore erzielen, erst am Wochenende sorgte der Stürmerstar für das „goldene Tor“ beim 1:0-Sieg auf Mallorca. Den Wirbel um seinen Weggang vom FC Bayern habe der Angreifer eigenem Bekunden nach nur am Rande wahrgenommen: „Ich habe nicht genau verfolgt, was im Internet passiert und wollte es auch nicht verfolgen“, schildert „Lewa“.

Als denkwürdigstes Spiel seiner Fußballkarriere bezeichnet der Stürmer seinen legendären Fünferpack innerhalb von nur neun Minuten in der Bundesliga-Partie gegen den VfL Wolfsburg im September 2015:

Trotz seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor sieht Lewandowski für den weiteren Verlauf seiner bereits fortgeschrittenen Karriere noch Verbesserungspotenzial: „mehr Weitschusstore - denn in diesen Regionen halte ich mich normalerweise eher selten auf“. (PF)