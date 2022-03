Lewandowski träumt vom Karriereende bei Real Madrid: Wechsel-Entscheidung fällt im Sommer

Von: Christoph Klaucke

Teilen

FC Bayern: Robert Lewandowski träumt vom Karriereende bei Real Madrid. © Imago

Robert Lewandowski hat seinen Vertrag beim FC Bayern noch nicht verlängert. Der Stürmer liebäugelt offenbar mit einem Karriereende bei Real Madrid.

München - Robert Lewandowski* steht vor einer weitreichenden Entscheidung was seine Zukunft betrifft. Sein Vertrag beim FC Bayern München läuft noch bis 2023. Sollte eine Vertragsverlängerung scheitern, könnte schon diesen Sommer ein Wechsel bevorstehen.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter 33 Jahre), Warschau, Polen Größe: 1,85 m Gewicht: 81 kg Gehalt: 19,5 Millionen EUR (2022) Ehepartnerin: Anna Lewandowska (verh. 2013) Kinder: Klara Lewandowska, Laura Lewandowska Aktuelle Teams: Polnische Fußballnationalmannschaft (#9 / Stürmer), FC Bayern München (#9 / Stürmer) Vertrag bis: 30.06.2023 Marktwert: 50 Millionen Euro

Robert Lewandowski: Noch keine Vertragsverlängerung beim FC Bayern

Die Spekulationen um Robert Lewandowski beim FC Bayern reißen nicht ab. Und das wird wohl auch noch einige Zeit lang so bleiben, solange der Pole seinen Vertrag an der Säbener Straße noch nicht verlängert hat. Die FCB-Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und CEO Oliver Kahn verweisen stets darauf, dass im Frühjahr Gespräche anlaufen sollen.

Lewandowski soll von dieser Hinhalte-Taktik „angefressen“ sein. Kein Wunder, dass Berater Pini Zahavi eifrig den Transfermarkt sondiert. In Spanien wird derweil munter über die Zukunft von Lewandowski spekuliert. Zuletzt lockte der FC Barcelona mit einem Vierjahresvertrag.

Video: Transfermarkt - Der FC Barcelona schraubt an einem Sensationswechsel

Lewandowski träumt vom Karriereende bei Real Madrid: Wechsel-Entscheidung fällt im Sommer

Nun wird die Gerüchteküche um Lewandowski erneut angeheizt. Wie die in Madrid ansässige Sportzeitung As berichtet, will Lewandowski den FC Bayern im Sommer unbedingt verlassen. Sein wahrer Traum sei es, die Karriere bei Real Madrid zu beenden.

Lewandowski wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel zu den Königlichen in Verbindung gebracht. Es gilt als offenes Geheimnis, dass Real Madrid Lewandowskis Wunschverein ist. Eine Ablöse zwischen 50 und 60 Millionen Euro steht im Raum. In der spanischen Hauptstadt werden dem Polen, der im August 34 wird, noch zwei bis drei Jahre auf höchstem Niveau zugetraut.

Robert Lewandowski drängt auf Sommer-Transfer - Ablösefrei-Wechsel wohl ausgeschlossen

Berater Pini Zahavi soll im Auftrag Lewandowskis nun in Erfahrung bringen, inwieweit ein Transfer zu Real Madrid im Sommer möglich ist. Ein ablösefreier Wechsel nach Ablauf des Vertrags 2023 scheint ausgeschlossen, heißt es aus dem Umfeld Lewandowskis.

Nichtsdestotrotz fühlt sich Lewandowski in München wohl und steht einer Vertragsverlängerung offen gegenüber. Sollten die Verhandlungen jedoch nicht zum Ziel führen, würde der Pole auf einen sofortigen Wechsel drängen. Pikant: Der FC Bayern will seinen Top-Stürmer laut Sky unter keinen Umständen vorzeitig aus seinem Vertrag entlassen.

Wechsel-Zoff zwischen FC Bayern und Lewandowski droht

Sollten sich die Bayern und Lewandowski nicht bald auf eine Vertragsverlängerung einigen, wäre Zündstoff vorprogrammiert. Bleibt zu hoffen, dass sich die Vertragsdiskussionen nicht auf den sportlichen Bereich auswirken. Thomas Müller, der ebenfalls auf ein Vertragsangebot wartet, hat dazu eine klare Meinung. (ck) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA