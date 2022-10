Lewandowski-Klausel: FC Bayern kassiert wohl Extra-Millionen

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern darf sich auf Extra-Millionen aus dem Transfer von Robert Lewandowski freuen. Trifft der Barca-Stürmer weiter, klingelt die FCB-Kasse.

München/Barcelona – Der Abschied von Robert Lewandowski im Sommer hat dem FC Bayern sportlich weh getan. Immerhin wurde der Rekordmeister mit einer Ablöse von 45 Millionen Euro entschädigt. Lewandowski ist Geschichte in München.

Dennoch beobachten die Bayern Lewandowskis Entwicklung seit seinem Wechsel zum FC Barcelona ganz genau. Das hat nichts mit Verbundenheit oder gehegter Sympathien für den Polen zu tun, dahinter steckt ein rein finanzielles Interesse. Der FC Bayern profitiert nämlich von Lewandowskis Toren und könnte in den nächsten Jahren mehrere Millionen Boni erhalten.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter 34 Jahre), Warschau, Polen Verein: FC Barcelona Aktuelle Saison: 17 Tore in 16 Spielen (Stand: 28. Oktober) Statistik beim FC Bayern: 344 Tore in 375 Spielen

FC Bayern kassiert dank Lewandowski-Klausel bis zu fünf Millionen Euro Boni

Trifft Lewandowski weiterhin wie am Fließband, winken den Bayern bis zu fünf Millionen Euro. Wie die Sport Bild erfahren haben will, hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic einen Deal mit Barcelona ausgehandelt. Demnach kassieren die Münchner 1,25 Millionen Euro extra pro Saison, in der Lewandowski mindestens 25 Tore erzielt.

Robert Lewandowski könnte dem FC Bayern mit seinen Toren Extra-Millionen bescheren. © Revierfoto/Imago

Der Pole hat in Barcelona einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Lewandowski traf in der Primera Division bereits 12-mal, in der Champions League sind es fünf Tore. Macht insgesamt 17 Treffer. Es fehlen also nur noch acht Lewy-Tore und der FC Bayern kassiert ab.

FC Bayern kassiert Extra-Millionen: 25 Lewandowski-Tore nötig

In beiden Duellen gegen den FC Bayern blieb Lewandowski allerdings ohne Treffer. Der Super-Stürmer machte gegen Matthijs de Ligt – die Bayern investierten die Lewandowski-Kohle vor der Saison in einen neuen Abwehrchef (67 Millionen Euro Ablöse) – keinen Stich. Der Pole lamentierte wegen der aus seiner Sicht harten Gangart des Niederländers.

Kurz vor der Pause holte Lewandowski im Zweikampf mit de Ligt einen Foulelfmeter heraus, der nach VAR-Intervention jedoch zurückgenommen wurde. Barca war schon vor der 0:3-Niederlage aus der Champions League ausgeschieden, die Bayern legten nochmal den Finger in die Wunde. Die Presse fällte ein gnadenloses Urteil: „Bayern lässt Barcelona um Lichtjahre hinter sich“.

FC Bayern: Lewandowski könnte 25-Tore-Marke dank Europa League knacken

Lewandowski muss nun im nächsten Jahr in der Europa League auf Torejagd gehen. Gegen leichtere Gegner in diesem Wettbewerb unter anderen sollte der 34-Jährige die 25-Tore-Marke also locker knacken, vorausgesetzt er bleibt verletzungsfrei. Den FC Bayern wird‘s freuen. Nach der Barca-Pleite tauchte Lewandowski in der Bayern-Kabine auf. (ck)