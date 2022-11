„Die Saison ist noch lang“: Lewandowski stichelt gegen Bayern-Torjäger Choupo-Moting

Von: Christoph Klaucke

Eric Maxim Choupo-Moting hat sich beim FC Bayern als Mittelstürmer durchgesetzt. Sein Vorgänger Robert Lewandowski kann sich eine Stichelei nicht verkneifen.

München/Barcelona – Eric Maxim Choupo-Moting hat beim FC Bayern Robert Lewandowski vergessen gemacht. Womit zu Beginn der Saison, als viele Kritiker einen Torjäger herbeisehnten, kaum einer gerechnet hat, ist Realität geworden. Der Kameruner erzielt nicht nur Tore wie am Fließband.

Choupo-Moting ist besser als Lewandowski und übertrumpft seinen Vorgänger. Dem Polen scheint die Topform seines Nachfolgers bei den Bayern wiederum nicht sonderlich zu schmecken – er kann sich eine Stichelei nicht verkneifen.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (Alter 33 Jahre), Bezirk Altona, Hamburg Position: Mittelstürmer Vertrag bis: 30.06.2023 Statistik beim FC Bayern: 29 Tore (9 Vorlagen) in 74 Spielen (Stand: 14. November)

FC Bayern: Robert Lewandowski redet Choupo-Motings Leistungen klein

Choupo-Moting traf in acht der letzten neun Spiele des FC Bayern. Auch beim 2:0 auf Schalke war der gebürtige Hamburger wieder erfolgreich. Seine aktuelle Quote ist besser als jene seines prominenten Vorgängers im Bayern-Sturm: Robert Lewandowski netzte im Schnitt alle 84 Minuten ein, Choupo-Moting alle 76. Das blieb auch besagtem Lewandowski, der jetzt seine Tore in Barcelona macht, nicht verborgen.

„Wenn eine Mannschaft gut spielt, ist es auch für Stürmer leichter. Er hat jetzt einige Tore erzielt und ist in guter Form. Ich kenne ihn ja, er ist ein guter Typ und hat gerade einen klasse Lauf“, sagte Lewandowski im Kicker-Interview. Der Pole erklärt sich Choupo-Motings Topform demnach mit den starken Leistungen von dessen Mitspielern. Lewandowski selbst profitierte jahrelang von den Vorlagen von Müller & Co.

FC Bayern: Lewandowski-Stichelei gegen Choupo-Moting

Lewandowski, der in 19 Spielen für Barcelona 18 Tore erzielen konnte, traut Choupo-Moting auf Dauer offenbar nicht zu, diese Form zu halten. „Ich finde es schön, dass er jetzt ein paar Tore gemacht hat, aber die Saison ist noch lang“, meinte Lewandowski. „Ich kann ihm nur alles Gute wünschen und hoffe, dass er diese Form auch die restliche Saison halten kann.“

So richtig überzeugt scheint Lewandowski von Choupo-Moting nicht zu sein. Gut möglich, dass es den zweimaligen Weltfußballer stört, dass der FC Bayern ohne ihn mit einem anderen Mittelstürmer derzeit so erfolgreich da steht. Im Gegensatz zu Lewandowski und seinem neuen Klub Barcelona stehen die Bayern und Choupo-Moting im Achtelfinale der Champions League. (ck)