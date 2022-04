Lewandowski-Ehefrau meldet sich aus Mallorca-Urlaub und heizt Wechsel-Gerüchte an

Von: Yasina Hipp

FC-Bayern-Star Robert Lewandowski mit seiner Ehefrau Anna. © picture alliance/dpa/AFP/Franck Fife

Ob Bayern-Star Robert Lewandowski wechselt oder nicht, weiß niemand genau. Jetzt sorgt aber seine Ehefrau Anna mit einer Instagram-Story für Aufregung im Transfer-Chaos.

München - Trainer Julian Nagelsmann will seinen Torgaranten mit der Nummer neun auf dem Rücken in seinem Team nicht missen - natürlich. Robert Lewandowski ist in Topform, Nagelsmann bezeichnet ihn als „extrem wichtigen Spieler, sehr wichtigen Torjäger“. Der 33 Jahre alte Pole steht eigentlich noch bis zum Sommer 2023 an der Säbener Straße unter Vertrag. Spätestens seit der Meldung des polnischen TV-Senders TVP Sport über einen angeblichen Wechsel zum FC Barcelona brodelt die Gerüchteküche aber gewaltig. Nun mischt in dem undurchsichtigen Hin und Her auch noch Lewandowskis Ehefrau Anna mit. Ein Satz in ihrer Instagram-Story lässt aufhorchen.

FC Bayern: Anna Lewandowska hält sich in Spanien auf

Während ihr Mann beim FC Bayern wahrscheinlich noch am Champions-League-Aus zu knabbern hat oder schon wieder beim Training für die Bundesliga schwitzt, befindet sich Anna Lewandowska im sonnigen Süden. Die 33-Jährige lädt auf ihrem Instagram-Profil Stories aus Mallorca hoch. Gemeinsam mit den beiden Töchtern des Ehepaars urlaubt Lewandowska offenbar auf der Baleareninsel. Neben traumhaften Sonnenuntergangsbildern und wahrer Insel-Romantik sticht saufmerksamen Followern wohl besonders ein Satz ins Auge. Die Ehefrau von Robert Lewandowski schreibt: „Hallo Leute! Ich fange an, Spanisch zu lernen! Irgendwelche Tipps? Lasst es mich wissen!“. Bei den Lewandowski-Wechselgerüchten zum FC Barcelona ist diese Aussage mehr als brisant.

Die Ehefrau von Robert Lewandowski, Anna, verkündet in ihrer Instagram-Story, Spanisch lernen zu wollen. © Screenshot/Instagram/Anna Lewandowska

Wechselt ihr Mann zu einem spanischen Fußball-Club, bietet es sich natürlich auch für die Familie an, die Sprache des Landes zu sprechen. Natürlich nur, wenn sie mit ihm umziehen würde. Ist die Story also ein eindeutiger Hinweis für einen Lewandowski-Wechsel in Richtung Spanien?

Robert Lewandowski: So äußert sich der FC Barcelona

Mateu Almany, Barça-Sportdirektor, fand zuletzt eindeutige Worte und dementierte etwaige Wechselgerüchte um den Top-Stürmer vom FC Bayern: „Wir haben keine Einigung mit Lewandowski“. Damit widerlegt Almany auch die Berichte des polnischen TV-Senders. Auch Julian Nagelsmann zeigt sich recht optimistisch, dass der Vertrag mit dem polnischen Nationalstürmer durchaus verlängert werden könnte. In Gesprächen mit seinem Torjäger über Spieltaktisches zeige sich dieser immer interessiert und engagiert. Daraus leitet der FC-Bayern-Coach ab: „Das impliziert für mich ein bisschen, dass er bleiben will.“

Dennoch gäbe es für den 33-jährigen Polen durchaus auch Gründe zu wechseln. Trotzdem scheint ein Neustart beim FC Barcelona nach Almanys Aussage zunächst vom Tisch. Allerdings gibt es in Spanien ja auch noch andere Topklubs, für die sich das Spanischlernen von Anna Lewandowska dann wiederum auszahlen würde.