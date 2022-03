Macht Lewandowski bald den Messi? Ex-Bayern-Stürmer warnt den Weltfußballer 2022

Von: Patrick Freiwah

Ehemalige Klub-Ikonen des FC Bayern: Jorginho, Kuffour, Toni und Sergio (v.l.). © Bernd Feil/M.i.S./Imago

Robert Lewandowski könnte im fortgeschrittenen Fußballalter nochmal wechseln. Ein Ex-Stürmer des FC Bayern warnt den Goalgetter vor einer Dummheit.

München - Im Sommer 2023 endet die Vereinbarung zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern München. Kein Wunder, dass der Goalgetter schon länger mit einem möglichen Abschied von seiner erfolgreichen Wirkungsstätte in Verbindung gebracht wird. Sollte der Vertrag nämlich nicht verlängert werden, droht dann ein ablösefreier Transfer des Welttorjägers 2022.

Interessenten gibt es für den polnischen Torjäger, der seit 2014 beim deutschen Rekordmeister kickt, vermutlich einige und Gerüchte besagen, der 33-Jährige fühle sich trotz zahlreicher errungener Trophäen in München nicht so recht wertgeschätzt.

Bayern München und Lewandowski: Ex-CL-Sieger legt Verbleib ans Herz

Ein Mann, der früher ebenfalls beim FC Bayern für die Abteilung Offensive zuständig war, warnt Lewandowski jedoch davor, bei einem anderen Topklub eine neue Herausforderung zu wagen. „Man sieht es bei Messi und PSG: In einer neuen Mannschaft ist es nicht einfach. Robert ist bei den Bayern zu Hause, dort zu bleiben ist für ihn viel besser“, glaubt Paulo Sergio, brasilianischer Weltmeister von 1994 (zwei Einsätze in der Vorrunde).

In einem Gespräch mit Sky erklärt der bekannte frühere Bundesligaprofi, dass es seiner Meinung nach nicht viel bringen würde, wenn der mehrmalige Torschützenkönig der ersten Liga den Serienmeister verlässt. „Wenn er seine Karriere bei den Bayern beenden würde, fände ich das super“, führt Sergio aus. Der Stürmerstar sollte seiner Meinung nach einem anderen bekannten Fußballer nacheifern: „Ich denke immer an Totti. Er hatte immer die Möglichkeit zu wechseln. Aber aufgrund seiner Mentalität wollte er immer bei der AS Rom bleiben“, schwärmt der Südamerikaner gegenüber dem Pay-TV-Sender.

Geht er, oder bleibt er? Robert Lewandowski auf dem Trainingsgelände des FC Bayern. © IMAGO/Ulrich Wagner

FC Bayern: Ex-Profi fände Sturmduo Lewandowski und Neymar hervorragend

Außerdem hat Paulo Sergio auch für Bayern München einen Tipp parat: Neymar kaufen! „Das fände ich super, wenn diese Möglichkeit da wäre. Gute Spieler sind immer gut für den FC Bayern. Er ist für uns der beste Spieler in Brasilien.“ Stattdessen könnte es aber auch sein, dass Bayerns Nummer neun bald mit einem anderen Superstar ein Sturm-Duo der Extraklasse bildet.

Der heute 52-Jährige stand selbst zwischen 1999 und 2002 beim FCB unter Vertrag und absolvierte in dieser Zeit 125 Einsätze. 2001 konnte der Angreifer mit den Münchnern die Champions-League-Trophäe (Finalsieg gegen Valencia) gewinnen, heute betätigt sich der Südamerikaner unter anderem als FCB-Botschafter. (PF)