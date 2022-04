FC Bayern: Lewandowski-Kenner Smuda glaubt nicht an Abgang des Weltfußballers

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Bleibt er oder nicht? Ein möglicher Wechsel von Bayern-Star Robert Lewandowski sorgt seit Wochen für Wirbel. Ein alter Weggefährte des Polen hat eine klare Meinung.

München – Wie geht es weiter mit Robert Lewandowski? Am Montagnachmittag (11. April) sorgte eine Meldung aus seiner Heimat Polen für Wirbel. Der öffentlich-rechtliche TV-Sender TVP Sport behauptete auf seiner Homepage, dass der Bayern-Stürmer seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht verlängern werde, sich stattdessen mit Spanien-Topklub FC Barcelona einig sei.

FC Bayern: Ex-Coach von Robert Lewandowski von Wechselgerüchten „überrascht“

Dem Bericht zufolge soll Lewandowski seine Entscheidung bereits Vorstands-Boss Oliver Kahn mitgeteilt haben. Eine Ente! Dieses angebliche Gespräch hat es nämlich nicht gegeben. „Ich war überrascht von dieser Meldung. Bei Informationen von diesem Fernsehsender muss man sehr vorsichtig sein“, betont Franciszek Smuda im Gespräch mit unserer Zeitung.

Er trainierte Lewandowski in der Saison 2008/2009 bei Lech Posen sowie zwischen 2009 und 2012 bei der polnischen Nationalmannschaft. Smuda kennt Lewandowski, der vom berüchtigten Berater Pini Zahavi betreut wird, bestens - und ist aktuell Trainer des besten Freundes des Weltfußballers, Ex-Bundesliga-Profi Slawomir Peszko (früher 1. FC Köln), bei Wieczysta Krakau in der polnischen IV Liga.

Robert Lewandowski während der EM 2012 im Gespräch mit Polens damaligem Nationaltrainer Franciszek Smuda. © Grzegorz Jakubowski/dpa

Lewandowski-Kenner: „Hatte nie das Gefühl, dass er von Bayern weggehen möchte“

„Vor ungefähr einem Monat hat Robert Slawomir Peszko angerufen, mit dem ich gerade zusammen war. Auf einmal wollte er mit mir reden. Dann habe ich mit Robert gesprochen“, erzählt der Coach. Aber welche konkreten sportlichen Zukunftspläne Lewandowski habe, würde er weder ihm noch Kumpel Peszko erzählen, meint Smuda.

„Ich hatte nie das Gefühl, dass er von Bayern weggehen möchte. Ich dachte immer, dass er verlängern und seine Karriere in München beenden werde“, meint er: „Ich kann nur vermuten, dass er pokert. So etwas ist normal. Ich an seiner Stelle würde beim FC Bayern bleiben. Er muss sich entscheiden. Aber ich denke nach wie vor, dass er bei Bayern bleibt.“ Die Münchner Verantwortlichen haben stets betont, dass sie den Superstürmer halten möchten. (pk/bok)