Ex-FCB-Boss Rummenigge fordert neues Financial Fairplay – „Könnte der große Wurf sein“

Von: Kai Hartwig

Karl-Heinz Rummenigge wünscht sich eine weitere Reform des Financial Fairplays. © Roland Weihrauch/dpa

Beim FC Bayern gab er den Staffelstab an Oliver Kahn weiter, trotzdem blieb Karl-Heinz Rummenigge der Fußballbranche treu. Und fordert massive Veränderungen.

München – Er gehörte über viele Jahrzehnte zu den prägenden Figuren des FC Bayern, erst als Spieler, dann als Funktionär. Nach 20 Jahren an der Spitze des deutschen Rekordmeisters gab Karl-Heinz Rummenigge den Posten des FCB-Vorstandsvorsitzenden 2021 an Nachfolger Oliver Kahn ab.

„Ich habe gemerkt, dass es der richtige Zeitpunkt ist, den Staffelstab an Oliver Kahn weiterzugeben. Im Nachhinein war es vom Timing richtig. Und es war auch richtig, Oliver Kahn das Vertrauen zu geben“, beschrieb Rummenigge den Rückzug aus der Vorstandsetage der Bayern im Podcast „Tomorrow - der Business & Style Podcast“. Zu seinem Ex-Klub habe er nach wie vor „ein sehr freundschaftliches, respektvolles Verhältnis“.

Inzwischen hat Rummenigge ein wenig Abstand zum Fußballalltag der Münchner gewinnen können. Auch im Umgang mit der medialen Berichterstattung ist der frühere FCB-Boss laut eigener Aussage gelassener geworden. „Wenn da ein Artikel etwas kritisch mit Bayern München umgegangen ist, dann habe ich mich früher immer darüber aufgeregt“, meinte Rummenigge: „Nach 14 Tagen habe ich den Artikel gelesen und einfach weitergeblättert“, schilderte er die Zeit kurz nach dem Ende der Amtszeit als Vorstandschef.

Rummenigge: Fußball hat nichts gelernt – erneute Reform des Financial Fairplay muss her

Die Entwicklungen der Fußballbranche, gerade im Zuge der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, sieht Rummenigge derweil mit Unbehagen. „Während andere Branchen wie Tourismus Konsequenzen daraus gezogen haben, ist der Fußball in meinen Augen nicht bereit dazu. Die Gehälter steigen nach wie vor, die Ablösesummen steigen nach wie vor und jede Industrie, die während einer Krise ihre Budgets hochfährt, wird dafür irgendwann eine Rechnung zahlen müssen“, kritisierte der ehemalige Nationalspieler. Seiner Auffassung nach habe sich „der Fußball verselbständigt“, daher „müssten die großen Verbände FIFA und UEFA etwas unternehmen, um das zu unterbinden“, so Rummenigge weiter.

Von elementarer Bedeutung sei eine erneute Reform des Financial Fairplay, die auch Rummenigges Nachfolger Kahn forderte. Die bisherige Regelung sei gescheitert. „Es könnte jetzt der große Wurf sein, in dem man den Klubs Werkzeuge an die Hand gibt, was seriöseres Finanzieren betrifft, was z.B. Verschuldungsgrade betrifft“, führte Rummenigge aus. Und warb für härtere Strafen bei Verstößen gegen das Financial Fairplay. Mit Geldstrafen allein sei es nicht getan: „Damit bestrafe ich die eigentlich nicht, da sie zu viel Geld haben und im Zweifelsfall auch genug Geld von ihren Besitzern kriegen.“ Man dürfe sich nicht scheuen, einen Verein aus einem europäischen Wettbewerb auszuschließen.

Rummenigge: Nur Paris Saint-Germain kann finanziell mit Premier-League-Klubs mithalten

Rummenigge, der seit 2021 Mitglied des Exekutivkomitees der UEFA ist, wünscht sich zudem mehr Ausgeglichenheit bei den finanziellen Möglichkeiten der europäischen Top-Ligen. Englische Klubs seien den Konkurrenten aus Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich weit voraus. Mit einer Ausnahme: „Der einzige Klub, der noch mithalten kann, ist ein französischer Klub namens Paris.“

„In Deutschland gibt es ein Riesen-Riesen-Handicap namens 50 plus 1“, befand Rummenigge. Und ergänzte: „Die große Frage, die man sich nur hier in der Bundesliga stellen muss, wie lange können wir uns mehr Tradition als Wettbewerbsfähigkeit leisten?“ (kh)