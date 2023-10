„Absoluter Knaller“: Saarbrücken-Trainer freut sich auf Pokal-Gegner FC Bayern

Von: Andre Oechsner

Der FC Bayern tritt in der 2. Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken an. Der dort amtierende Trainer Rüdiger Ziehl ist aufgrund des Loses aus dem Häuschen.

München – An diesem Samstagabend ist die 2. Runde des DFB-Pokals ausgelost worden. Der FC Bayern trifft mit dem 1. FC Saarbrücken auswärts auf einen vermeintlich leichten Gegner. Auf dem Trainerstuhl des Drittligisten ist die Begeisterung ob dieses Loses ungebrochen.

1. FC Saarbrücken Gründung: 18. April 1903 Ligen: 3. Fußball-Liga, DFB-Pokal Arena/Stadion: Ludwigsparkstadion Mitglieder: 5400 (Stand: April 2023)

DFB-Pokal: FC Bayern „super attraktiv“ für Saarbrücken

„Das ist ein absoluter Knaller. Das ist super attraktiv“, schwärmte Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl in der ARD, unmittelbar nachdem Losfee Shkodran Mustafi die Bayern aus der Trommel gezogen hatte. Für Saarbrücken steht damit schon früh in der Saison das Spiel des Jahres an.

Ziehl sprach in diesem Zusammenhang von der „maximal schwersten Aufgabe“, die sein Team erwarte. Die Saarländer hatten in der 1. Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten Karlsruher SC vor heimischer Kulisse mit 2:1 aus dem Wettbewerb gekegelt. Die Bayern könnten sich also zunächst bei den Badensern schlaumachen, wie schwer es ist, im neuen und umgebauten Ludwigsparkstadion zu bestehen.

Rüdiger Ziehl trifft mit dem 1. FC Saarbrücken in der 2. Runde des DFB-Pokal auf den FC Bayern. © IMAGO/Fabian Kleer

FC Bayern gewarnt: Saarbrücken stürmte zuletzt ins Halbfinale

Das bislang letzte Duell zwischen den Bayern und dem Traditionsklub aus Saarbrücken fand in der Bundesliga-Saison 1992/93 statt. Der deutsche Rekordpokalsieger gewann damals das Heimspiel gegen den späteren Absteiger mit 6:0. Im DFB-Pokal trafen die beiden Vereine bereits viermal aufeinander, in allen vier Fällen setzten sich die Münchner durch.

Saarbrücken ist nicht gerade wie erwartet in die neue Spielzeit gestartet, machte an diesem Wochenende allerdings in aller Deutlichkeit klar, dass man in der 3. Liga zu den Schwergewichten und Mitfavoriten gehört. Zweitligaabsteiger Arminia Bielefeld wurde am Freitag auf der Alm mit 6:2 geschlagen und in seine Einzelteile zerlegt. Bei seiner letzten Pokalteilnahme 2019/20 stürmte der FCS überraschend bis ins Halbfinale vor.

2. Runde im DFB-Pokal: FC Bayern klarer Favorit gegen Saarbrücken

Mit 20 DFB-Pokalen in der Vitrine gilt der FC Bayern natürlich als Favorit in dieser Begegnung, die entweder am 31. Oktober oder am 1. November ausgetragen wird. Die Bayern gewannen in der 1. Runde bei Preußen Münster mit 4:0. Vorgewarnt ist der Krösus aber allemal, immerhin scheiterte der FCB in der Saison 2020/21 bei Holstein Kiel. Seit dem Pokalsieg 2020 ging es für die Bayern zudem nie weiter als bis ins Viertelfinale. (aoe)