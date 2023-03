Sadio Mané chattet mit Bayern-Spielerin: „Bist du schon aufgeregt?“

Von: Christoph Klaucke

Die Frauen des FC Bayern treffen in der Champions League auf Arsenal. Im Vorfeld chattet Superstar Sadio Mané mit FCB-Spielerin Georgia Stanway.

München – Beim FC Bayern läuft es in diesen Wochen vorzüglich – und das sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Beide Mannschaften haben in allen Wettbewerben noch Chancen auf die jeweiligen Titel. Klar, dass die Laune unter den Profis bestens ist. FCB-Superstar Sadio Mané und Bayern-Mittelfeldspielerin Georgia Stanway sind bereits in regem Austausch.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 (Alter 30 Jahre), Bambali, Senegal Verein: FC Bayern Position: Stürmer Vertrag bis: 30.06.2025

FC Bayern München: Frauen und Männer im Gleichschritt zum Triple?

Während die Nagelsmann-Truppe die Bundesliga zwei Punkte vor Borussia Dortmund anführt, liegen die Damen mit zwei Zählern Rückstand in Schlagdistanz zum VfL Wolfsburg. In der Champions League feierte der FC Bayern zuletzt einen grandiosen 2:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain. An selber Stelle bekommen es die Bayern-Frauen nächsten Dienstag mit WFC Arsenal im Viertelfinale der Women‘s Champions League zu tun: in der 75.000 Zuschauer fassenden Allianz Arena.

Die Vorfreude ist bereits eine Woche vor dem wichtigen Duell riesig. Schließlich haben die Damen nicht allzu oft das Vergnügen vor mehreren Tausend Zuschauern in der Fröttmaninger Arena aufzuspielen. Vor fast genau einem Jahr am 22. März 2022 durften sie ebenfalls im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain ran, zuletzt war der FC Barcelona im Dezember zu Gast. Für gewöhnlich treten die Mädels in der Spielstätte am FC Bayern Campus an, wo in der Regel nur 2.500 Besucher Platz haben.

Sadio Mané chattet mit Bayern-Spielerin Georgia Stanway. © FC Bayern Frauen/Twitter

Sadio Mané chattet mit Bayern-Spielerin: „Bist du schon aufgeregt?“

Sadio Mané, der vergangenen Sommer von Liverpool nach München gewechselt war, drückt den Damen ebenfalls die Daumen. Der Senegalese Mané, der sogar schon mit ersten Bairisch-Versuchen begeistern konnte, hält mit einem Handschuh ein Handy und tippt mit der anderen freien Hand etwas auf dem Gerät ein, wie ein Video auf dem Twitter-Auftritt der Bayern-Frauen zeigt.

„Hi Georgia, what‘s up? Already excited about Allianz Arena?“, fragt Mané, der zuletzt einen Transfer-Wunsch an Salihamidzic gerichtet hat, in einem Messenger-Dienst und schickt dazu ein Selfie von sich mit einem breiten Lächeln. Auf Deutsch lautet die Textnachricht soviel wie: „Hi Georgia, was geht? Bist du schon aufgeregt wegen der Allianz Arena?“

„Servus, i bins da Sadio“: Mané chattet mit Bayern-Spielerin Stanway

Die Chat-Frage geht an Bayern-Spielerin Georgia Stanway, die dem FCB-Superstar umgehend antwortet: „Hi Sadio, yeah I‘m hyped! Can‘t wait“. Zu Deutsch: „Hi Sadio, ja, ich bin sehr aufgeregt. Kann es kaum erwarten.“ Dazu postet die Engländerin, die letzten Sommer nach dem gewonnenen EM-Titel gegen Deutschland von Manchester City nach München kam, ein Video von sich auf dem Rasen in der Allianz Arena. Die 24-Jährige blickt freudestrahlend in die Kamera und hebt siegessicher den Zeigefinger.

Die Bayern-Fans sind begeistert, dass Mané und Stanway miteinander chatten. „Ich liebe Georgia und Sadio. Die Beiden sind zwei unglaubliche Menschen“, schreibt eine Twitter-Userin. Besonders das bezaubernde Lächeln der Mittelfeldspielerin hat es den Leuten angetan. „Georgias Lachen bringt mein Herz zum Schmelzen“ oder „Wir stehen alle hinter euch“, heißt es in den Kommentaren.

Georgia Stanway Geboren: 3. Januar 1999 (Alter 24 Jahre), Barrow-in-Furness, Vereinigtes Königreich Verein: FC Bayern Größe: 1,63 m Gewicht: 58 kg

Bayern-Fans von Stanway-Lächeln begeistert – Giulia Gwinn in der Allianz Arena zu Besuch?

Die Bayern-Frauen sind in diesem Pflichtspiel-Kalenderjahr noch ungeschlagen und gehen mit großem Selbstvertrauen ins CL-Viertelfinale gegen Arsenal. Unterstützung gibt es dann bestimmt von Giulia Gwinn, die aktuell mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Zuletzt bei der deutschen Nationalmannschaft „verirrte“ sich Gwinn im Duisburger Fußballstadion, in der Allianz Arena könnte das durchaus wieder passieren. (ck)