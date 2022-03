FC Bayern: Nagelsmann bestätigt - Salihamidzic fehlt nach positivem Corona-Test

Von: Felix Durach

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic wurde positiv auf das Coronavirus getestet. © Eibner-Pressefoto/imago-images

Der Sportvorstand des FC Bayern München, Hasan Salihamidzic, verpasst das Spitzenspiel der Bundeslige nach einem positiven Corona-Schnelltest.

München - Wenn der FC Bayern am Samstagnachmittag im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga auf Bayer Leverkusen trifft, kann Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Partie nur vor dem Fernseher verfolgen. Der 45-Jährige befindet sich nach einem positiven Corona-Schnelltest in häuslicher Isolation. Chef-Trainer Julian Nagelsmann bestätigte das Fehlen von Salihamidzic vor dem Spiel am Mikrofon von Sky. Der Sportvorstand habe „ein bisschen Kopfschmerzen.“

FC Bayern: Salihamidzic mit positivem Corona-Test - Nagelsmann erklärt Fehlen

Das Ergebnis weiterer Test, welche die Infektion bestätigen sollen, stehe nach aktuellem Stand jedoch noch aus. „Wir warten noch auf das PCR-Ergebnis, er hat ein bisschen Kopfschmerzen. Von dem her geht es ihm gut soweit. Er wäre natürlich lieber hier, wir hätten auch lieber mit dabei“, so Nagelsmann. (fd/dpa)