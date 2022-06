FC Bayern: Salihamidzic heiß auf Mini-Sadio? Senegal-Talent auf dem FCB-Radar

Von: Manuel Bonke

Der FCB zeigt wohl Interesse an Senegal-Juwel Samba Diallo. Auch der BVB und Leipzig sollen an Manés Landsmann dran sein.

München – Hasan Salihamidzic staunte nicht schlecht, als er im vergangenen September auf der Tribüne am FC Bayern Campus saß und das Youth-League-Spiel der Münchner U19 gegen Dynamo Kiew schaute. Dort unten auf dem linken Angriffsflügel agierte ein gewisser Samba Diallo – und spielte Brazzos Sohn Nick, der als Rechtsverteidiger zum Einsatz kam, schwindelig.

FC Bayern: Salihamidzic an Senegal-Juwel Samba Diallo interessiert – der glänzte gegen Brazzo-Sohn

Die Partie endete mit einem 4:0-Erfolg für Kiew und Samba steuerte zwei Treffer bei. Es waren 33 Minuten gespielt, als Diallo (Körpergröße 1,68 Meter) Salihamidzic junior (Körpergröße 1,79 Meter) überflügelte und scheinbar mühelos zur 1:0-Führung einnickte.

Sein zweites Tor steuerte der 19-jährige Flügelflitzer nach dem Seitenwechsel bei, als er im Dribbling Tempo aufnahm, an seinen Gegenspielern vorbei rauschte und in Arjen-Robben-Manier zum zwischenzeitlichen 2:0 vollendete.

Nach Abpfiff stand sein Name als Doppeltorschütze nicht nur in den Statistik-Büchern der UEFA, sondern auch in den Notizblöcken des FC Bayern. Dribbel- und willensstark, schnell und mit Zug zum Tor – so lässt sich besagter Auftritt des senegalesischen Nachwuchsspielers beschreiben. Es hätte auch eine jüngere Version von Sadio Mané, der bei einem Treffen mit Oliver Kahn den FCB-Vorstandschef auf die Schippe nahm, sein können.

Nicht nur FC Bayern hat Diallo auf dem Radar – auch BVB und Leipzig interessiert

Die Ausnahmequalitäten des Youngsters erkannten freilich auch Sportvorstand Salihamidzic und Marco Neppe. Der Technische Direktor war ebenfalls vor Ort und ließ Diallo in den nächsten Wochen ein paar Mal intensiv von seinen Scouts unter die Lupe nehmen. Fortan wurde das Bayern-Interesse an dem Senegal-Juwel noch größer.

Diallo wechselte erst im Sommer 2021 vom dortigen Hauptstadtklub AF Darou Salam nach Kiew. Sein Vertrag läuft bis 2026. Anfang des Jahres verriet Diallo in einem TV-Interview mit dem Sender ITV Senegal: „Nach dem Spiel gegen Bayern wurde ich von Vertretern des deutschen Klubs kontaktiert. Sie waren beeindruckt von mir und mochten meine Leistung sehr.“ Neben Bayern sollen die anderen andere Bundesliga-Top-Klubs aus Dortmund und Leipzig Interesse zeigen. (bok)