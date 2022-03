FC Bayern gegen FC Salzburg: Jetzt mit Prime Video eine PlayStation 5 gewinnen

Von: Philipp Mosthaf

Prime Video überträgt das Rückspiel der Champions League zwischen Bayern München und dem FC Salzburg live und exklusiv. © Amazon

Für den FC Bayern geht es am 8. März gegen den FC Salzburg um nicht weniger als das Champions-League-Viertelfinale. Auch Sie können gewinnen – mit Prime Video eine PS5.

Es geht um Erfolg, Ruhm und den Einzug unter die letzten acht Teams in der Königsklasse. Der FC Bayern München empfängt am Dienstag (Anstoß 21:00 Uhr) den FC Salzburg zum Rückspiel im Achtelfinale der Champions League. Nach dem 1:1 in der Mozartstadt vor wenigen Wochen steht der deutsche Rekordmeister unter Druck. Ein Aus im Achtelfinale, dazu noch gegen einen Außenseiter – nein, das passt nicht zum „Mia san Mia“ der Bayern. Für die Münchner geht es also um jede Menge, aber auch für Sie. Denn Prime Video und Sony verlosen unter alle Teilnehmern des Gewinnspiels einen echten Kracher: Gewinnen Sie 1 von 2 PlayStation 5-Bundles inklusive DualSense Wireless Controller, Medienfernbedienung sowie dem Spiel „Gran Turismo 7“!

FC Bayern gegen FC Salzburg: Amazon Prime Video zeigt das Spiel exklusiv

Die K.o.-Phase der Champions League souverän erreicht, in der Bundesliga klar auf Kurs Richtung zehnte Meisterschaft in Folge. Alles gut beim FC Bayern also? Nein, der Rekordmeister befindet sich seit Wochen nicht im Flow. Die Spiele werden längst nicht mehr mit der bajuwarischen Leichtigkeit gewonnen, hinzu kommen immer wieder heftige Pleiten, wie zuletzt das 1:4 beim Aufsteiger aus Bochum. Ein Ausscheiden gegen den FC Salzburg käme einer großen Katastrophe gleich. Alles und jeder im Vereine würde infrage gestellt werden. Für die Bayern geht es also um alles. Prime Video überträgt das brisante Match am Dienstagabend live und exklusiv. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20 Uhr. Seien Sie hautnah dabei und gewinnen Sie mit etwas Glück ein PlayStation 5-Bundle mit DualSense Wireless Controller, Spiel und Fernbedienung!

Mit Prime Video die Bayern live erleben und ein PS5-Bundle gewinnen: So funktioniert‘s

Amazon und Sony verlosen gemeinsam unter allen Prime-Mitgliedern mehrere heißbegehrte Konsolen. Wie Sie eine PlayStation 5 gewinnen können, lesen Sie hier:

Schließen Sie noch heute einen Probemonat für Amazon Prime ab und profitieren Sie von kostenlosem Versand, vielen Angeboten und den besten Filmen und Serien sowie der UEFA Champions League. Jetzt Probe-Abo sichern! Sie sind bereits Prime-Mitglied und genießen alle Vorteile? Umso besser, dann können Sie direkt zu Schritt 3 gehen. Melden Sie sich zu unserem Produktempfehlungs-Newsletter an und erhalten Sie jeden Samstag die besten Angebote aus den Bereichen Technik, Werkzeug und mehr. Teilnahmeschluss ist am 8. März um 21:00 Uhr. Die Gewinner werden per Los ermittelt und anschließend schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Falls Sie eine E-Mail erhalten, müssen Sie sich innerhalb von sieben Tagen zurückmelden, andernfalls verfällt Ihr Gewinn. Der Versand ist nur in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz möglich. Die Teilnahmebedingungen für unser Gewinnspiel können Sie unter diesem Link einsehen.

Mit Prime Video die Bayern live erleben und ein PS5-Bundle gewinnen: Hier anmelden

Das große Gewinnspiel zur Champions League: PS5 inkl. DualSense Wireless Controller, Spiel und Fernbedienung!

PlayStation 5 Standard-Edition © Amazon Produktbild

Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, die PlayStation 5 ist eines der begehrtesten Produkte auf dem Markt. Die Nachfrage nach der Konsole ist immer noch riesengroß, die PS5 ist recht selten und sollte sie dennoch mal verfügbar sein, dann ist sie schnell ausverkauft. Mit Prime Video und Sony können Sie nun ein ganzes PS5-Paket gewinnen. Das Bundle beinhaltet Folgendes:

PlayStation 5-Konsole

DualSense Wireless Controller

PS5-Medienfernbedienung

PS5-Spiel „Gran Turismo“

Mit Gran Turismo 7 erleben Sie echten Fahrspaß auf der PS5. Zudem wurde der legendäre GT-Simulationsmodus wiedereingeführt. © Amazon Produktbild

