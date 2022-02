FC Bayern: Fan-Ärger rund um das Auswärtsspiel in Salzburg - UEFA ermittelt bereits

Die UEFA untersucht den Vorfall

+ © IMAGO/ActionPictures Protest: Bayernfans kritisieren mit einem Plakat die Ticketpreise beim Auswärtsspiel in Salzburg. © IMAGO/ActionPictures

Aufregung rund um die Ticketpreise der Bayern-Fans beim Gastspiel in Salzburg. Die Österreicher sollen von den Münchner Anhänger doppelt so viel Geld verlangt haben.

Salzburg/München - Fan-Ärger rund um das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel des FC Bayern München beim FC Red Bull Salzburg (1:1). Die Vereinigung aktiver Bayern-Fans „Club Nr. 12“ hat auf ihrer Website darauf aufmerksam gemacht, dass es beim Auswärtsspiel in Salzburg zu einer „regelunkonformen Preisgestaltung“ durch den österreichischen Meister gekommen ist. Während einige Bayernfans für ihre Eintrittskarten 60 Euro zahlten, wurde von Salzburg-Anhängern in einer vergleichbaren Kategorie lediglich 30 Euro verlangt. Deshalb verlangt der „Club Nr. 12“ nun eine Teil-Rückerstattung der Eintrittsgelder.

FC Bayern: Fans machen ihrem Ärger während der Partie in Salzburg Luft

Dem Gastgeber aus Salzburg wird konkret vorgeworfen, gegen Artikel 19 des UEFA-Sicherheitsreglements verstoßen zu haben. Darin steht geschrieben, dass die Preise der Tickets für Gästefans „nicht höher sein dürfen“ als „Karten einer vergleichbaren Kategorie, die den Anhängern der Heimmannschaft verkauft werden.“ Bereits während der Champions-League-Partie in Salzburg hatten Bayernfans mit einem großen Plakat ihren Unmut geäußert.

Nun wendet sich der „Club Nr. 12“ mit einem Schreiben direkt an die UEFA. In einem Statement heißt es: „Wir werden die UEFA auffordern, RB anzuweisen, den Bayern-Fans die zu viel veranschlagte Eintrittskartenbeträge zurückzuerstatten.“ Unterstützung erhalten die Münchner dabei von den „Football Supporters Europe“, die ebenfalls bei der UEFA vorstellig wurden.

Die Preisgestaltung für die Tickets ist in enger Abstimmung mit dem FC Bayern erfolgt

Und was hat der beschuldigte FC Red Bull Salzburg zu der Sache zu sagen? Dessen Pressesprecher Christian Kircher bestätigte dem kicker, dass der Vorfall untersucht wird. „Es gibt dazu Kontakt mit der UEFA, der Prozess läuft.“ Kircher erklärte zudem, dass der FC Bayern im Vorfeld über die Preisverteilung in Kenntnis gesetzt wurde. „Was ich sagen kann, ist, dass die Preisgestaltung für die Tickets in enger Abstimmung mit dem FC Bayern erfolgt ist. Die 60 Euro betrafen auch nur den unteren Rang im Gästesektor, und es ist mit dem FC Bayern abgestimmt, dass das Ticket-Pricing beim Rückspiel in München genauso gestaltet werden wird.“ Stimmt das, würden also auch die Münchner gegen den Paragrafen verstoßen. Ein Statement der UEFA wird in den kommenden Tagen erwartet. (mbu)