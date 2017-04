Sammer verrät: Das wurde mir bei Bayern zum Verhängnis

München - Der Ex-FCB-Sportvorstand Matthias Sammer verrät, woran er bei den Bayern scheiterte und wie er die Suche nach einem neuen Sportdirektor einschätzt.

Die Suche des FC Bayern nach einem Sportdirektor scheint eine fast unendliche Geschichte zu werden. Nachdem mit Philipp Lahm der aktuelle FCB-Kapitän abgesagt hatte und jüngst auch Hoeneß-Favorit Max Eberl seinen Vertrag in Gladbach verlängerte, bleibt der Posten weiter vakant.

Dass den Bayern die Position aber wichtig ist, scheint klar zu sein. Kein Wunder: Unter Matthias Sammer als Sportvorstand gewannen die Bayern vier Meistertitel, drei Mal den DFB-Pokal und sogar ein Mal die Champions League. Sammer selbst verriet nun bei kicker.tv - Der Talk bei Eurosport wie er die Suche der Bayern nach einem Sportdirektor einschätzt und was ihm in seiner Zeit bei den Roten zum Verhängnis wurde.

Sammer: „Ich wusste, was ich kann und was nicht“

In dem Fußball-Talk erzählt Sammer: „Ich habe versucht, alles einzubringen, was ich hatte. Ich habe es nicht geschafft, dass mich alle gut fanden, aber das ist egal.“ Er könne auch die Bewertung seiner Arbeit nicht einschätzen, weil sehr viel hinter den Kulissen passiere. Aber für einen künftigen Nachfolger auf seiner Position hat Sammer einen Rat: „Ich war pragmatisch und perfektionistisch. Ich wusste, was ich kann und was nicht. Da würde ich auch anderen raten, darüber nachzudenken, damit die Position glaubwürdig in ein System hineinpasst.“

Außerdem deutet der 49-Jährige an, warum er bei den Roten gescheitert sein könnte: „Wenn man hingeht, so wie ich damals auch, und sagt ‚ich will übrigens das entscheiden und dafür bin ich auch verantwortlich‘, dann verstehst du auch die Rolle in einem funktionierenden System falsch. Erst einmal dienen und sich bescheiden anstellen. Das habe ich gemacht - und ist mir vielleicht zum Verhängnis geworden“, so der 49-Jährige.

„Die sportliche Kompetenz ist absolut gegeben“

So oder so, Sammer ist weg und der Posten seither unbesetzt. Die Suche nach seinem Nachfolger betrachtet der gebürtige Dresdner derweil äußerst differenziert: „Es ist nicht zu beantworten, in der aktuellen Situation, ob der FC Bayern das (einen Sportdirektor, Anm. d. Red.) braucht. Ich finde, die sportliche Kompetenz ist mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß absolut gegeben, da ist Fußballfachwissen da.“ Auch das Scouting des Rekordmeisters sei sehr gut aufgestellt.

Es sei zum jetzigen Zeitpunkt also gar nicht einzuschätzen, ob der FC Bayern schnell einen Sportdirektor brauche. „So lange die Atmosphäre gut ist, so lange sich die Situation so darstellt, wie sie ist, braucht man es sicherlich nicht. Auf Dauer bin ich der Meinung, dass man darüber nachdenken muss, aber der Verein ist kompetent besetzt“, so Sammer.

sdm