FC Bayern gegen SC Freiburg jetzt live: Münchner Star fällt verletzt lange aus

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern empfängt den SC Freiburg in München. Thomas Tuchel hofft wegen der Innenverteidigung. Verfolgen Sie das Spiel ab 17.30 Uhr hier im Live-Ticker.

FC Bayern - SC Freiburg -:- (-:-), heute, 17.30 Uhr

Thomas Tuchel hofft: Können Dayot Upamecano und Kim auflaufen?

Aufstellung Bayern: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - Sané, Müller, Coman - Kane Aufstellung Freiburg: Atubolu - Sildillia, Lienhart, Gulde - Sallai, Röhl, M. Eggestein, Kübler, Doan, Grifo - Höler Tore: -

Update vom 8. Oktober, 17.25 Uhr: Bayern-Coach Thomas Tuchel begründet die Wahl pro Thomas Müller und gegen Jamal Musiala in diesem Bundesliga-Spiel.

„Alle drei, die in Kopenhagen so viel Energie gebracht haben, wollten wir drauf lassen. Deswegen hätten es eigentlich Thomas, Mathys und Leon verdient“, sagt Tuchel und ordnet ein, warum Torschütze Mathys Tel schon wieder nur Ersatz ist. „Er macht es jedes Mal so überragend gut, dass er wieder von der Bank kommt. Wir brauchen einfach eine gute Energie von der Bank“, meint er zu Tel.

Update vom 8. Oktober, 17.15 Uhr: SC-Coach Christian Streich hat vor dem Spiel in München an den Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayern (2:1) in der vergangenen Saison erinnert. „Es ist uns noch nicht oft gelungen, in München zu gewinnen, ehrlich gesagt einmal - aber das war umso schöner“, sagte der Freiburg-Coach: „Wir wollen in München Ballbesitz, wir brauchen Ballbesitz, sonst wirst du erdrückt. Es ist auch unsere Identität, selber den Ball haben zu wollen.“

FC Bayern gegen SC Freiburg heute live: Müller läuft hinter Kane auf

Update vom 8. Oktober, 17 Uhr: Routinier Thomas Müller hat in der Angriffsmitte hinter Harry Kane also erneut den Vorzug vor Youngster Jamal Musiala erhalten. Die bajuwarische Identifikationsfigur hatte zuletzt in der Champions League das Siegtor beim 2:1 in Kopenhagen durch Mathys Tel mustergültig vorbereitet. Auch der 18-jährige Franzose, der eine bemerkenswerte Trefferquote hat, muss erstmal auf Bank Platz nehmen. Schon wieder nur.

Update vom 8. Oktober, 16.45 Uhr: Raphael Guerreiro fehlt heute verletzt. Der 29-jährige Portugiese hat sich im Training einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Guerreiro wird aufgrund der Verletzung auch nicht zur portugiesischen Nationalmannschaft reisen und sein Aufbautraining in München absolvieren.

FC Bayern gegen SC Freiburg live: Kim und Upamecano in der Abwehr

Update vom 8. Oktober, 16.20 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da: Tuchel kann Kim und Upamecano in der Innenverteidigung aufbieten. Mazraoui verteidigt rechts hinten. Laimer und Musiala sitzen dagegen nur auf der Bank.

Aufstellung FC Bayern: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - Sané, Müller, Coman - Kane

Update vom 8. Oktober, 16.10 Uhr: Vor dem Bundesliga-Spiel der Bayern gegen den SC Freiburg sorgte die mögliche Verpflichtung von Ex-Spieler Jerome Boateng aus juristischen Gründen für reichlich Aufregung. Sky-Experte Didi Hamann kritisierte die Münchner Bosse wegen der Personalie Boateng jetzt deutlich.

FC Bayern gegen SC Freiburg live: VfB Stuttgart macht Druck auf die Münchner

Update vom 8. Oktober, 15.50 Uhr: Der FC Bayern steht heute schon unter Druck, national nachzulegen. Mit dem VfB Stuttgart hat sich unerwartet ein Außenseiter in die Spitzengruppe der Bundesliga eingemischt. Die Schwaben, die letzte Saison noch Abstiegsrelegation spielten, haben sechs ihrer sieben Spiele gewonnen und sind mit 18 Punkten aktuell Tabellenführer.

Die Münchner würden mit einem Sieg bei dann 17 Punkten an das Team von Hoeneß-Enkel Sebastian Hoeneß heranrücken. Bayer Leverkusen (16 Punkte) spielt in diesen Minuten im Rheinland-Derby gegen den 1. FC Köln und meldet ebenfalls Ansprüche auf die Spitzenposition an, die Bayern an diesem Spieltag nicht mehr übernehmen kann.

Erstmeldung vom 8. Oktober: München – Am Tag der bayerischen Landtagswahl trifft in der Münchner Allianz Arena der FC Bayern auf den SC Freiburg. Anpfiff in Fröttmaning ist um 17.30 Uhr.

Die große Frage an der Säbener Straße in den Tagen zwischen dem Oktoberfest und dem Urnengang in der Isarmetropole war fußballerisch, auf welche Innenverteidiger Trainer Thomas Tuchel gegen die unbequemen Badener setzen kann.

Der Niederländer Matthijs de Ligt, der vor zwei Wochen einen Schlag auf das Knie abbekommen hatte, fällt wohl sicher aus. Der Franzose Dayot Upamecano klagte zuletzt über Adduktorenbeschwerden, der Südkoreaner Kim hatte jüngst ebenfalls einen Schlag abbekommen. Beide waren angeschlagen. Können sie gegen den Sportclub auflaufen?

Trainer des FC Bayern: Thomas Tuchel. © IMAGO / Bildbyran

Upamecano und Kim können wohl beide spielen, so die letzte Information aus München. „Upa und Min-jae sind – toi, toi, toi – aktuell unverletzt“, erzählte Tuchel auf der Spieltagspressekonferenz der Bayern vor der Partie. Bei de Ligt dauere es dagegen länger als gedacht, weil der Abwehrmann an der getroffenen Stelle „schmerzempfindlicher“ sei.

FC Bayern gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Bringt Tuchel Laimer oder Mazraoui als Rechtsverteidiger?

Erwartet wird ferner, dass auch Leon Goretzka im Mittelfeld wieder in die Startelf rückt. Hieße: Tuchel hat auf der Rechtsverteidigerposition die Qual der Wahl zwischen dem Österreicher Konrad Laimer und dem Marokkaner Noussair Mazraoui. Wie stellt der Bayern-Trainer letztlich auf? Wie präsentieren sich die Freiburger? Aus den letzten vier Bundesliga-Spielen gab es für die Breisgauer nur einen Sieg. Zudem verloren sie am Donnerstag in der Europa League 1:2 gegen West Ham United.

Verfolgen Sie das Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg heute Abend ab 17.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)