FC Bayern: Kantersieg bei Premiere von Heynckes, aber...

Es war schon besser, aber noch nicht gut genug. Der Trainingsrückstand, die mangelnde Vorbereitung wird so schnell nicht aufzuarbeiten sein, aber was sich gut anfühlt, ist die bessere Abwehrarbeit, wenn auch in Nuancen und einigen Abspielfehlern, aber trotzdem besser. Die 2 Jahre unter Ancelloti werden so schnell nicht aufgearbeitet werden können, aber man hat berechtigte Hoffnung, dass es noch etwas wird, heuer.