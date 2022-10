Bei Bayern-Sieg: DAZN-Experte Sandro Wagner polarisiert im Netz – und vergleicht Schiri mit Andreas Gabalier

Sandro Wagner analysiert den Kantersieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg bei DAZN. Das gefällt nicht jedem Twitter-User. Auch Andreas Gabalier wird zum Thema.

München - Der FC Bayern nimmt in der Bundesliga den SC Freiburg 5:0 (2:0) auseinander. Analysiert bei DAZN von Sandro Wagner, einem Ex-Spieler des deutschen Rekordmeisters. Ähnlich wie die Bayern-Profis um Leroy Sané, Sadio Mané und Eric Maxim Choupo-Moting war auch der Trainer der SpVgg Unterhaching in der Münchner Allianz Arena in Hochform.

Sandro Wagner: Münchner analysiert Bundesliga-Sieg des FC Bayern gegen Freiburg bei DAZN

So machte er sich mitten in der Moderation mit DAZN-Journalistin Laura Wontorra die Haare und wies daraufhin, dass das auch mal sein müsse, als seine Gesprächspartnerin doch etwas verdutzt war. DAZN-Kommentator Uli Hebel riet er zwischenzeitlich, dass dieser besser beim Kommentieren bleiben solle und wohl keinen guten Experten abgebe.

Damit nicht genug der freundlichen Worte: Als die Ex-Bayern-Spieler Arjen Robben und Giovane Elber eingeblendet wurden, bescheinigte er Robben ein Aussehen, als könne er selbst noch als Fußballer auf dem Platz stehen. Bei Elber sei das eher weniger der Fall, meinte der gebürtige Münchner indes. Der Höhepunkt des Sprüchefestivals: Wiederholt bezeichnete er den Vierten Offiziellen, ergo den Ersatzschiedsrichter, als Doppelgänger des bekannten österreichischen Volksmusikanten Andreas Gabalier. Nicht nur deshalb polarisierte der 34-Jährige rund um die Partie gegen die Breisgauer bei Twitter.

Sportjournalist Holger Schmidt (dpa) lobte bei Social Media: „Sandro Wagner als Experte und Co-Kommentator ist absolut Champions League. Meinungsstark, eloquent, humorvoll, mit vielen Details und Anekdoten. Genauso soll es sein.“ In der Tat analysierte Wagner das Spiel seines Ex-Klubs sehr detailliert, in bestem Fußballer-Sprech und doch für die Allgemeinheit verständlich. Er wirkte dabei sehr gut informiert, auch über den Gegner der Münchner, von dem er trotz des klaren Ergebnisses durchweg schwärmte.

Sandro Wagner: Twitter-Kritik für DAZN-Experte nach Bundesliga-Partie Bayern gegen Freiburg

Es gab aber auch Kritik, wie es bei TV-Experten zur Fußball-Bundesliga im Nachgang so üblich ist. „Ich weiß wirklich nicht, was ich von Sandro Wagner als DAZN-Experte halten soll. Zwischen Genie und Wahnsinn. Zwischen Fußballexpertise und den Vierten Offiziellen mit Andreas Gabalier vergleichen. Zwischen einem Charakter in der Kommentatorenkabine und unnötigem Schwätzen“, schrieb ein User bei Twitter über den einstigen Stürmer des FC Bayern.

Sandro Wagner: TV-Experte für das ZDF bei der Fußball-WM 2022 in Katar

Ein anderer Twitter-Nutzer kommentierte kritisch: „Hey DAZN, könnt ihr bitte eine Tonspur ohne Radio Wagner anbieten? Er nervt – weniger ist mehr!!!“ Bei den TV-Sendern und Streamingdiensten sind sie indes offensichtlich mit der Arbeit Wagners‘ zufrieden. So gab das ZDF jüngst bekannt, dass Wagner bei der Fußball-WM 2022 in Katar (20. November bis 18. Dezember) als Experte dabei sein wird. Bei DAZN ist er ohnehin gesetzt. (pm)