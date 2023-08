Wegen Zustand der Mannschaft: Tuchel zweifelte wohl an Trainerjob beim FC Bayern

Von: Andre Oechsner

Thomas Tuchel hat nach seiner Amtsübernahme wohl einen FC Bayern vorgefunden, der nicht gerade ordnungsgemäß geführt wurde. Der Trainer zweifelte sogar am Engagement.

München – Als Thomas Tuchel Ende März auf dem Podium im Presseraum des FC Bayern Platz nahm und erstmals in seiner Funktion als neuer Trainer des deutschen Rekordmeisters an die Öffentlichkeit ging, hatte er noch keine Kenntnis davon, in welch angeblich marodem Zustand sich seine künftige Mannschaft präsentieren wird. Darüber gibt es nun Erkenntnisse.

Thomas Tuchel überrascht vom Zustand des FC Bayern

Sehr überrascht sei Tuchel laut einem Bericht des kicker nämlich gewesen, als ihm Mitte April der Zustand der Mannschaft vor Augen geführt wurde. In einer Schnellanalyse soll er festgestellt haben, dass seine Spieler nicht frisch waren und es dem Team an Hierarchie fehlte. Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann hatte es offenbar an den entscheidenden Stellen schleifen lassen.

Schließlich gehören die Fitness der Mannschaft sowie klare Absprachen innerhalb eines Teams zu den Kernaufgaben eines Trainers. Tuchel soll kurzzeitig sogar an seiner Entscheidung, die Bayern zu diesem Zeitpunkt der Saison zu übernehmen, gezweifelt haben. Tuchel sei daher lediglich auf Schadensbegrenzung aus gewesen, heißt es.

FC Bayern: Thomas Tuchel biss sich am Anfang auf die Zunge

Beim 4:2 gegen Borussia Dortmund am 26. Spieltag trog also der Schein, was sich auch in den folgenden Ergebnissen bemerkbar machte. Von sechs Pflichtspielen konnte der FC Bayern nur eines gewinnen, als weitere Resultate standen das frühe Ausscheiden im Viertelfinale des DFB-Pokals und im Viertelfinale der Champions League plötzlich in der Wertung.

Tuchel soll in diesem Zeitraum vieles geschluckt, intern aber immer klar kommuniziert haben, dass sich unter seiner Leitung künftig vieles ändern werde – und dass es im Kader großflächige Veränderungen brauche. Diese Transformation ist bei weitem noch nicht abgeschlossen.

FC Bayern: Kadergestaltung schwerer als gedacht – vor allem bei Harry Kane

Das Werben um Wunschstürmer Harry Kane fällt extrem schwer. tz-Informationen zufolge hat dessen Klub Tottenham Hotspur auch die neueste Offerte von über 100 Millionen Euro inklusive Boni abgelehnt. Und auch der Prozess bei Tuchels zweitem absoluten Wunschspieler, Kyle Walker von Manchester City, geht, wenn überhaupt, äußerst schleppend voran. ManCity-Trainer Pep Guardiola trug in den letzten Wochen mehrfach vor, dass er seinen Rechtsverteidiger unter keinen Umständen abgeben möchte.

Weitere Veränderungen sind angedacht wie notwendig. Yann Sommer steht unmittelbar vor dem Wechsel zu Inter Mailand, Manuel Neuer dagegen musste sich erneut einem operativen Eingriff an seinem verletzten Bein unterziehen. Zudem hat Tuchel seinen Wunsch nach einem defensiven Mittelfeldspieler schon länger bei der Transferabteilung des FCB angebracht.

Thomas Tuchel mit sehr direkten Ansprachen an Bayern-Stars

Tuchel regiert mit eiserner Hand an der Säbener Straße, legt viel Wert auf Disziplin. Tuchels Ansagen an die Spieler seien „sehr direkt, Kritik und scharfe Töne gehören dazu“. Jenes Vorgehen soll sogar Leroy Sané, der als recht feinfühliger Spieler gilt, schätzen, komme damit sogar „sehr gut“ klar. In den nächsten Wochen sollte sich aber noch einiges verändern, vor allem personeller Natur. (aoe)