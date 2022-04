Bayern-Schwur vor dem K.o.-Duell mit Villarreal: Am Dienstag brennt die Hütte!

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Die Bayern konnten am Ende gegen Augsburg feiern, doch zufrieden war man nicht, wie die Reaktion von Vorstandsboss Kahn (o.) zeigt. © MiS

Pflicht erfüllt. Nicht mehr und nicht weniger. Die Bayern quälten sich am Samstag in der wieder komplett ausverkauften Allianz Arena gegen Augsburg.

Erst in der 82. Minute erlöste Robert Lewandowski (33) die Münchner mit dem spielentscheidenden 1:0 per Elfmeter nach Handspiel von FCA-Verteidiger Reece Oxford.

FC Bayern: „Wir sind unter Zugzwang“, sagt Nagelsmann

„Generell sind wir in einer Saisonphase, in der es nicht um Glamour geht, sondern um gewonnene Spiele“, bilanzierte Trainer Julian Nagelsmann (34) nach der Liga-Partie. „Wichtig, dass wir die neun Punkte Vorsprung behalten.“ Verfolger Dortmund hatte am Freitag 2:0 in Stuttgart gewonnen. Am 23. April (18.30 Uhr) kommt es zum direkten Duell in der Allianz Arena, Giovanni Reyna (Saison-Aus nach Muskel- und Sehnenverletzung) und Mats Hummels (Oberschenkelverletzung) werden nicht dabei sein.

Vorerst wichtiger für die Münchner: das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video) gegen Villarreal. „Wir sind unter Zugzwang“, betonte Nagelsmann mit Blick auf das 0:1 am vergangenen Mittwoch in Spanien. Fakt ist auch: Einige Münchner Leistungsträger wie Thomas Müller (32), Leroy Sané (27) oder Serge Gna­bry (26) sind ausgerechnet jetzt auf der Suche nach ihrer Top-Form.

FC Bayern: Am Dienstag „wird dann abgerechnet“

„Die Erklärung, warum einige Spieler vielleicht nicht gerade den Peak erreichen, ist nicht ganz leicht“, gab Nagelsmann zu und legte hinterher: „Die paar Körner, die wir uns vielleicht gespart haben, müssen wir am Dienstag reinwerfen. Da wird dann abgerechnet.“ Auf die Frage, um wie viel Prozent sich Bayern für das K.o.-Duell im Vergleich zum Augsburg-Auftritt steigern müsse, sagte der Landsberger bei Sky: „Schon an die 60 bis 70 Prozent.“



Die Münchner schwören sich für das Villarreal-Spiel vor heimischer Kulisse ein. „Wir werden uns am Dienstag auf jeden Fall steigern müssen und werden das auch tun. Da wird die Hütte brennen. Dann werden wir ein Spiel abliefern, das Bayern-like ist“, versprach Mittelfeld-Star Leon Goretzka (27). „Jetzt kommt es drauf an. Es ist eine Phase, die wir lieben, die die Fans sehen wollen. Die Phase, in der K.o.-Spiele kommen, in der es um die Titel geht und Weichen gestellt werden für den Abschluss der Saison. Da freuen wir uns extrem drauf.“

FC-Bayern-Coach Nagelsmann: „Unsere Spieler sind alle heiß“

Dass die Bayern da sind, wenn es drauf ankommt, haben sie in ihrer ruhmreichen Historie immer wieder bewiesen. Auch im Königsklassen-Achtelfinale gegen Red Bull Salzburg. Gegen die Österreicher kam das Münchner Star-Ensemble im Hinspiel nicht über ein 1:1 hinaus. Im Rückspiel dagegen fertigten sie die Mozartstädter Anfang März mit 7:1 ab. Auch für Dienstag sind die Bayern optimistisch.

„Ich habe ein paar Nachrichten von Spielern bekommen, dass wir zu 100 Prozent weiterkommen“, verriet Nagelsmann. Kapitän Manuel Neuer (36) betonte: „Wir werden auf jeden Fall da sein. Unsere Spieler sind alle heiß, man merkt, dass wir bereits in diese Richtung denken. Wir werden mit den Zuschauern das Spiel rocken.“ Wieder einsatzbereit: Abwehr-Star Lucas Hernandez (26/Oberschenkelprellung). Auch bei Niklas Süle (26/leichtes Fieber) besteht Hoffnung auf Rückkehr.

Im Gegensatz zu Bayern konnte Villarreals auf elf Positionen verändertes B-Team die Generalprobe nicht gewinnen. Am Samstag reichte es für den Liga-Siebten im Heimspiel gegen Bilbao nur zu einem 1:1. Kessler, M. Bonke