Bayern-Wunschtransfer? Portugal-Star würde singende Freundin mit nach München bringen

Von: Jannek Ringen

Mit Joao Palhinha soll der FC Bayern endlich seinen defensiven Mittelfeldspieler bekommen. Auch seine Freundin scheint sehr talentiert zu sein.

München – Die ewige Suche des FC Bayern nach einem defensiven Mittelfeldspieler soll bis zum Abend des 1. September ein Ende finden. Mit Joao Palhinha vom FC Fulham soll Thomas Tuchel seine gewünschte „holding Six“ endlich bekommen. Der Transfer ist zwar noch lange nicht in trockenen Tüchern, allerdings scheinen die Gespräche gut zu laufen (Stand: 31. August, 15.30 Uhr). Mit ihm würde auch seine Freundin nach München kommen, die über ein musikalisches Talent verfügt.

Joao Palhinha Geboren: 9. Juli 1995 (Alter 28 Jahre), Lissabon, Portugal bisherige Vereine: u.a. Sporting Lissabon, Sporting Braga, FC Fulham Marktwert: 40 Millionen Euro

Joao Palhinha im Profil – genau das, was der FC Bayern braucht

Es hat ein wenig gedauert, bis die Karriere von Joao Palhinha in Gang kam. Nachdem er aus der Jugendakademie von Sporting Lissabon gekommen war, wurde er dreimal verliehen, ehe er sich im Jahr 2020 zum Stammspieler bei den Portugiesen mauserte. 2021 debütierte er für die portugiesische Nationalmannschaft, ehe es ihn im Sommer des vergangenen Jahres für 20 Millionen Euro in die Premier League zum FC Fulham zog.

Beim FC Fulham wurde er zum Königstransfer und verlieh der Mannschaft eine enorme Stabilität. Der Club war gerade wieder in die Premier League aufgestiegen und galt aufgrund der jüngeren Geschichte als eine Fahrstuhlmannschaft. Auch dank des Portugiesen landete man auf einem starken zehnten Platz in der höchsten englischen Liga. Seine defensiven Qualitäten stellte er eindrucksvoll unter Beweis und er passt optimal ins Profil des FC Bayern, mit denen die Gespräche laufen sollen.

Joao Palhinha und seine Freundin Patricia Palhares haben das Potenzial zum Glamour-Paar. © IMAGO / Colorsport; instagram joaopalhinha6

Auch die Freundin von Joao Palhinha bringt ein Talent mit

Zusammen mit Joao Palhinha würde seine Freundin, Patricia Palhares, nach München kommen. Die beiden sind seit Ende 2019 ein Paar und haben sich im November 2021 verlobt. Im Oktober des vergangenen Jahres kam ihr erster gemeinsamer Sohn auf die Welt. Verheiratet ist das portugiesische Traumpaar jedoch noch nicht. Dennoch bringt es das Potenzial zum neuen Münchner Glamour-Paar mit.

Während Joao Palhinha als erfolgreicher Fußballer sein Geld verdient, ist auch die 26-Jährige in Portugal nicht gerade unbekannt. Zum einen ist sie eine bekannte Influencerin, welche als Botschafterin für diverse Marken in Erscheinung tritt. Zudem besitzt sie ein besonderes Talent, das Singen. Immer wieder covert sie Songs von bekannten Künstlern. Eine spannende Kombination des Traumpaares.

Für Joao Palhinha müsste der FC Bayern tief in die Tasche greifen

Joao Palhinha ist ein Abräumer, wie er im Buche steht: Hauptsächlich defensiv denkend und körperlich stark. In seiner ersten Saison in der Premier League wurde er zu einem der besten defensiven Mittelfeldspieler der Liga. Sein Marktwert verdoppelte sich auf 40 Millionen Euro und viele England-Experten halten ihn für den Transfer der vergangenen Saison.

Dadurch ist es klar, dass der FC Fulham ihn nur ungern abgeben möchte. Einen derart wichtigen Führungsspieler so kurz vor Ende des Transferfensters zu verlieren, wäre schwierig zu kompensieren. Mit einer Ablösesumme unter 50 Millionen Euro ist nicht zu rechnen. Dennoch halten die guten Gespräche zwischen den Parteien an und es scheint so, als wenn der Nationalspieler Portugals unbedingt zum FC Bayern wollen würde. (jari)