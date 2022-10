Kann Gnabry Sané ersetzen? Sorgenkind Serge nach Leroy-Verletzung gefordert

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Teilen

Leroy Sané fehlt dem FC Bayern laut Trainer Julian Nagelsmann mindestens zwei Wochen. Jetzt muss Serge Gnabry in die Bresche springen.

München – „Zwei bis drei Wochen“, sagte ­Julian Nagelsmann gestern, werde Leroy Sané (26) mit seinem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel ausfallen. Der Coach des FC Bayern geht mal lieber von drei aus, gerne lässt er sich „positiv überraschen“. Anders gesagt: Nagelsmann weiß es nicht – aber er weiß, dass er seinen derzeit formstärksten Offensivmann ersetzen muss.

FC Bayern: Sané als gefeierter Torschütze – Gnabry nur Ergänzungsspieler

Als „ärgerlich“ bezeichnete der 35-Jährige den Ausfall Sanés, vor allem, „weil er wirklich nie Muskelverletzungen hat“. Gezwickt hat es beim 5:0 gegen Freiburg rund 15 Minuten vor Schluss, und das, obwohl Nagelsmann ihm in den letzten Englischen Wochen immer mal wieder bewusst eine Pause gegönnt hatte. In beiden Spielen gegen Pilsen holte er den Nationalspieler früher vom Feld, auch beim 4:0 gegen Leverkusen durfte Sané eher duschen gehen.

Serge Gnabry muss beim FC Bayern Leroy Sané ersetzen. © Boris Schumacher/Imago

Da verließ Sané das Feld neun Minuten, nachdem Serge Gnabry (27) es betreten hatte. Als gefeierter Torschütze – und nicht wie sein Kollege als Ergänzungsspieler. Zuletzt blühte Sané auf, während Gnabry mal bessere Spiele hatte, aber in der Offensivreihe als fünfte Wahl galt. Nun – auch schon heute in Augsburg – wird er gefordert sein. Nagelsmann sagt: „Hoffentlich spielt er so gut wie gegen Freiburg. Das ist seine Benchmark.“

FC Bayern: Gnabry soll verletzten Sané vergessen machen

Am Sonntag nämlich hatte ­Serge Gnabry als Torschütze, filigraner Vorbereiter und Aktivposten geglänzt. Ihm selbst hat es „sehr gut getan, so ein Spiel zu liefern“, von Sportvorstand Hasan Salihamidzic gab es Sonderlob: „Er hat ja alles! Wenn Serge in Topform ist, haben wir einen richtig guten Spieler.“

Oktoberfest-Besuch des FC Bayern: de Ligt mit Model-Freundin, die Müllers, Nagelsmann und Kahn da Fotostrecke ansehen

Auch Nagelsmann sieht „extrem viel“ in Gnabry – und betonte: „Wenn er so spielt wie gegen Freiburg, wird er viele Minuten sammeln.“ Ein Ansporn. Aktuell sind es wettbewerbsübergreifend 735 Minuten, 289 weniger als Sané. Um aufzuholen – und zu beweisen, dass er es genauso gut kann –, hat er drei Wochen. Oder zwei. (hlr, bok)