Gnabry-Diagnose da: Bayern-Star fehlt nach Verletzung „mehrere Wochen“

Von: Andre Oechsner

Teilen

Der FC Bayern ist um einen Ausfall reicher: Im DFB-Pokalspiel in Münster musste Serge Gnabry früh ausgewechselt werden – und verletze sich schwer.

Münster – Der FC Bayern ging im Erstrundenspiel des DFB-Pokal bei Preußen Münster zwar früh mit 1:0 in Führung. Hatte gleichzeitig aber in Serge Gnabry den nächsten verletzten Spieler zu beklagen.

Serge Gnabry Geburtsdatum: 14. Juli 1995 (Alter 28 Jahre), Stuttgart Verein: FC Bayern München Position: Rechtsaußen Marktwert: 55 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern musste Serge Gnabry gegen Münster früh auswechseln

In der 4. Minute spielte Leon Goretzka Gnabry im Münsteraner Strafraum hoch an. Gnabry ist einen Tick schneller am Ball als Johannes Schenk und kracht in jener Szene mit dem Heimtorwart zusammen. Dabei ist Gnabry offenbar auf den linken Arm gestürzt.

Der Zusammenprall hatte Folgen für den bayerischen Flügelstürmer, der sich zunächst lange den lädierten Arm hielt und noch einige Minuten weiterspielte, in der elften Minute dann aber ausgewechselt werden musste. Der junge Frans Krätzig kam für Gnabry in die Partie.

Serge Gnabry vom FC Bayern muss nach diesem Zusammenprall ausgewechselt werden. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Unterarm gebrochen: Serge Gnabry fehlt dem FC Bayern „mehrere Woche“

Sky-Kommentator Wolff Fuss hatte gleich einen schlimmen Verdacht: „Und da wird jetzt sehr genau der Unterarm untersucht, ob da unter Umständen doch etwas gebrochen ist.“ Was unmittelbar nach der Partie feststand: Die Untersuchungen noch während der Begegnung hielten eine bittere Diagnose bereit.

„Er hat sich den Unterarm gebrochen, wir waren schon beim Röntgen“, überbrachte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach Spielschluss am Sky-Mikro die schlechte Kunde. „Er wird uns mehrere Wochen fehlen. Mein letzter Stand ist, dass er operiert wird – morgen in München. Er ist ein wichtiger Spieler, super Charakter. Das ist jetzt bitter.“

Wegen Serge Gnabry: Lazarett des FC Bayern wächst an

Gnabry hatte im bisherigen Saisonverlauf zwar nicht den starken sportlichen Impact, den Positionskollege Leroy Sané einbringt. Sogar über einen möglichen Abgang wurde spekuliert. Gnabry ist jedoch gesetzter deutsche Nationalspieler. Eine solche Qualität notfalls von der Bank ins Spiel bringen zu können, ist überragend – und wird Tuchel in den nächsten Wochen stark hemmen.

Infolge der Gnabry-Verletzung wächst das Münchner Lazarett weiter an. Für das Pokalspiel in Münster fielen kurzfristig bereits Minjae Kim und Dayot Upamecano aus. Da auch Matthijs de Ligt und Tarek Buchmann passen mussten, wurde es in der Innenverteidigung verdammt eng.

Wer hat Abi? Die Schulbildung der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Serge Gnabry verpasst wichtige Spiele des FC Bayern und wohl auch der DFB-Elf

Gnabry wird somit nicht nur das Bundesliga-Topspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) bei RB Leipzig verpassen, sondern darüber hinaus das Auswärtsspiel in der Champions League gegen den FC Kopenhagen (3. Oktober) sowie vermutlich die beiden Testländerspiele mit der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober). (aoe)