Freiburg - Der erduselte Sieg gegen Freiburg offenbart vor allem eins: Der FC Bayern ist kurz nach der Winterpause noch weit von der Topform entfernt. Ein Kommentar.

Die erste Überraschung gab es gestern Abend schon vor dem Anpfiff. Für die sorgte Carlo Ancelotti selbst, indem er Franck Ribéry auf die Bank setzte. Die zweite folgte dann mit dem Auftritt des Rekordmeisters – und mit der hatte wohl auch Ancelotti nicht gerechnet. Der Auftritt des FC Bayern in Freiburg war alles andere als überzeugend. Auch wenn das Ergebnis dank Robert Lewandowskis Last-Minute-Treffer am Ende stimmte, hätte man vom Meister eine bessere Leistung gegen einen Aufsteiger erwarten dürfen. Das Ligaspiel war der erste echte Gradmesser für den FCB in diesem Jahr. Nach den 90 Minuten bleibt festzuhalten: Auf Ancelotti wartet noch eine Menge Arbeit.

Dass die Roten schon voll im Rhythmus sind, darf man noch nicht erwarten. Dass sie dominanter und gefährlicher agieren als gestern gegen Freiburg dagegen schon.

Dabei wollten die Bayern den Schwung aus den starken Spielen am Ende des vergangenen Jahres mitnehmen. Gestern wirkte es so, als hätten sie ihn in Katar gelassen. In dreieinhalb Wochen kommt der FC Arsenal zum Champions-League-Achtelfinale in die Allianz Arena, bis dahin müssen sich die Münchner gewaltig steigern. Ein Sieg wie der in Freiburg hilft dabei und lässt das Selbstvertrauen weiter steigen.

Der Italiener hat seinen Spielern in Doha erklärt, dass sie sich in der zweiten Saisonhälfte keine Fehler mehr erlauben dürfen. So ganz scheint seine Botschaft noch nicht bei allen angekommen. Aber er selbst muss sich auch fragen, ob es richtig war, Ribéry auf der Bank zu lassen. Der Franzose brannte im Trainingslager in jeder Einheit und gab immer Vollgas, feuerte die Mitspieler an und setzte bei jedem Ballverlust nach. Gestern durfte er nur 19 Minuten ran – doch die reichten ihm, um den Siegtreffer vorzubereiten.