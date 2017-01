So schwer war der Auftakt zuletzt für die Bayern

München - Zum Auftakt nach der Winterpause müssen die Bayern nach Freiburg. Und die Partie wird nicht zwingend zum Selbstläufer - das zeigen die vergangenen Jahre.

Auch die Bayern müssen erst mal ins Rollen kommen. Der Rekordmeister ist am Freitag zwar klarer Favorit in Freiburg (20.30 Uhr, Sky und ARD), doch ein Selbstläufer wird die Partie beim Tabellenachten nicht. Die Vergangenheit zeigt, dass der FCB sich zu Jahresbeginn stets schwer tat. Die Münchner gewannen lediglich drei ihrer letzten sechs Auftaktbegegnungen im neuen Jahr, überzeugen konnten sie dabei nur ein einziges Mal. Aller Auftakt ist schwer, Carlo!

Die Hinrunde ist für Carlo Ancelotti erledigt, die kleineren Leistungsdellen hat der Italiener abgehakt. „In der ersten Saisonhälfte darf man sich auch mal Fehler erlauben, aber im zweiten Teil darf man sich keine mehr leisten“, betont der FCB-Coach. Das Trainingslager in Katar, das 5:0-Testspiel gegen KAS Eupen und der Gewinn des Telekom Cups lassen den Rekordmeister von einer erfolgreichen Vorbereitung sprechen, in Freiburg müssen die Roten ihre Frühform unter Beweis stellen. „Das Spiel wird nicht einfach“, meint Robert Lewandowski bei SSNHD mit Blick auf die Begegnung im Breisgau. „Es ist ein kleines Stadion mit großer Stimmung, aber wir müssen einfach Gas geben und ab der ersten Minute unseren Fußball spielen.“

+ 2014/15: 1:4 in Wolfsburg. © picture alliance / dpa Das gelang den Bayern zuletzt nicht immer gleich nach der Winterpause. Im Vorjahr siegten sie zwar in Hamburg, hatten beim knappen 2:1-Erfolg aber auch das Glück statt den Glanz auf ihrer Seite. Dennoch erging es ihnen deutlich besser als im Jahr zuvor, als sie unter Pep Guardiola beim 1:4 in Wolfsburg böse unter die Räder kamen. Doch immerhin gab es unter der Regie des Spaniers auch den besten Auftritt zum Jahresbeginn in der jüngeren Vergangenheit. 2014 siegte der FCB 2:0 in Gladbach und fügte den Fohlen nach einer Hinrunde ohne Heimniederlage die erste Pleite vor eigenem Publikum zu – der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können.

+ 2011/12: 1:3 in Gladbach. © picture alliance / dpa 2013 gab es gegen Aufsteiger Fürth ein mühsames 2:0 in der Allianz Arena, an das erste Pflichtspiel in den Jahren 2012 und 2011 denkt der FCB-Fan nur ungern zurück. 2012 setzte es in Gladbach eine 1:3-Niederlage. Nach „dem besten Trainingslager aller Zeiten“, wie Trainer Jupp Heynckes es damals formulierte, wurde sein Team schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ein Jahr zuvor kamen die Roten in Wolfsburg nicht über ein 1:1 hinaus, ein Fehler von Bastian Schweinsteiger kostete sie kurz vor Schluss den Sieg.

Jetzt gibt Carlo das Kommando. Können die Bayern unter ihm gleich zu Beginn brillieren? Im tz-Interview hatte Ancelotti während der Winterpause erklärt, dass er die Spieler bewusst noch nicht verheizt habe: „Wären wir bereits in der Hinrunde auf Hochtouren gelaufen, so hätten wir das im Frühjahr bereut.“ Jetzt müssen Lewandowski & Co. langsam auf Touren kommen. Am besten schon am Freitag in Freiburg.

