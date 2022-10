FC Bayern feiert mit Sondertrikot 50 Jahre Olympiastadion – in den Farben Orange, Türkis und Grau

Von: Stefan Schmid

Um an die großen Erfolge im Olympiastadion zu erinnern, präsentiert der FC Bayern nun ein Sondertrikot zum Jubiläum der Spielstätte.

München - Bereits in der Sommerpause wurde bekannt, dass der FC Bayern ein Sondertrikot zum 50-jährigen Jubiläum des Olympiastadions präsentieren wird. Schon zum damaligen Zeitpunkt gab es Spekulationen über das potenzielle Design, welche aber, wie sich nun herausstellt, weit daneben lagen. Das jetzt vorgestellte Leiberl macht mit seinen Farbakzenten auf sich aufmerksam und kann besonders durch die Liebe im Detail überzeugen. Einen Wermutstropfen gibt es im Hinblick auf das Trikot dann aber doch.

FC Bayern feierte unter dem Zeltdach große Erfolge

Gemeinsam mit Ausrüster Adidas präsentiert der FC Bayern ein Sondertrikot, das anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Olympiastadions aufgelegt wird. Im Jahr 1972 wurde das Stadion mitsamt Olympiapark für die Olympischen Sommerspiele eröffnet, welches schon vor den Olympioniken durch die Elf von der Säbener Straße eingeweiht wurde. Mit großem Erfolg, denn am 28. Juni 1972 – am 34. Spieltag der Bundesliga-Saison – holten die Bayern bei der Premiere im Olympiastadion im Duell mit dem Tabellenzweiten FC Schalke 04 ihre dritte deutsche Meisterschaft und läuteten damit 33 erfolgreiche Jahre unterm Zeltdach ein.

Jamal Musiala präsentiert das Sondertrikot zum Jubiläum „50 Jahre Olympiastadion“. © FC Bayern München Media/Collage: Stefan Schmid

Das Design des einzigartigen Zeltdaches spiegelt sich in der Gestaltung des Sondertrikots wider und greift dabei auch farbliche Komponenten im Umfeld des Stadions auf. So mag die Farbkombination des Jerseys auf den ersten Blick so gar nicht zum FC Bayern passen, dafür repräsentiert es umso mehr das Olympiastadion. Regelmäßige Besucher, damals wie heute, werden sich durch die Kombination aus dem türkis, orange und grau unweigerlich an den Olympiapark erinnert fühlen.

Hingucker Rückennummern werden in keinem FCB-Pflichtspiel zu sehen sein

Aber nicht nur auf den ersten Blick sorgt das Trikot für Aufmerksamkeit, auch in den Details sind einige Highlights zu entdecken. So befindet sich im Nackenbereich ein Aufdruck mit der Jahreszahl 1972, eine Hommage an das Eröffnungsjahr des Stadions. Darüber hinaus befindet sich mit den Rückennummern der wohl größte Hingucker auf der Rückseite des Jerseys: In die Nummern eingearbeitet ist der Olympiapark-Plan.

Die Highlights des Jubiläums-Trikots des FC Bayern zum 50-jährigen Bestehen des Olympiastadions im Fokus. © FC Bayern München Media/Collage: Stefan Schmid

Mit der offiziellen Vorstellung wurde das Jubiläums-Leiberl für den Online-Shop der Bayern freigeschaltet und ist dort für 89,95 Euro (ohne Flock) respektive 99,95 Euro (mit Flock) zu erwerben. Die Bayern-Profis werden das neue Gewand allerdings bei keinem Pflichtspiel tragen und so fehlen auch die obligatorischen Meistersterne über dem Wappen. Dafür scheint es so, dass die FCB-Legenden im Jubiläums-Derby gegen die Löwen-Legenden mit dem Sondertrikot auflaufen werden. (sch)