Bayern-Sorgen um de Ligt: „Schmerzen sind groß“

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern muss weiterhin auf Matthijs de Ligt verzichten. Der „Kicker“ spekuliert sogar über eine Ausfallzeit von „mehreren Wochen“.

München – Der FC Bayern kommt bereits in der Anfangsphase dieser Saison in der Innenverteidigung auf dem Zahnfleisch daher. Dabei fehlt aktuell eigentlich nur Matthijs de Ligt angeschlagen. Problem: Die Münchener verfügen nur über drei etatmäßige Innenverteidiger mit internationalem Niveau in ihrem Kader.

Matthijs de Ligt Geboren 12. August 1999 (24 Jahre alt) in Leiderdorp, Niederlande Position: Innenverteidiger Marktwert (laut transfermarkt.de): 75 Millionen Euro

De Ligt muss gegen Bochum verletzungsbedingt ausgewechselt werden

Zu allem Überfluss wird de Ligt anscheinend länger ausfallen als ursprünglich gedacht. Das berichtet der Kicker. Laut dem Fachmagazin wird der Niederländer auch am Wochenende gegen den SC Freiburg „aller Voraussicht nach“ fehlen.

Der 24-Jährige hatte beim Kantersieg gegen den VfL Bochum vor knapp zwei Wochen einen Schlag aufs Knie bekommen und musste zur Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Anschließend gab der FC Bayern bekannt, dass de Ligt „ein paar Tage“ pausieren muss.

Der FC Bayern muss weiter auf Matthijs de Ligt verzichten. © IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Neben de Ligt auch Upamecano angeschlagen

Der Kicker berichtet jetzt allerdings, dass intern von „ein paar Wochen“ Ausfallzeit getuschelt wird. Passend dazu berichtete Bayerns Sportdirektor Christoph Freund während der Kopenhagen-Reise, dass bei de Ligt „die Schmerzen noch ziemlich groß“ sein. „Er kann das Knie noch nicht so gut abbiegen. Wir hoffen, dass er bald wieder ins Laufen kommt, aber es kann noch ein bisschen dauern“, sagte Freund.

Ein Comeback vor der Länderspielpause scheint damit ausgeschlossen. Umso mehr wird es am Wochenende einmal mehr auf Minjae Kim und Dayot Upamecano ankommen. Dabei ist auch beim Franzosen laut dem Fachmagazin „Vorsicht geboten“. Der Innenverteidiger plagt sich demnach seit September mit Schambeinproblemen herum.

FC Bayern erwägt Rückkehr von Jérôme Boateng

Sollte auch der Franzose am Wochenende gegen Freiburg ausfallen, ist erneut Thomas Tuchel gefragt. Der FCB-Coach musste bereits im DFB-Pokal gegen Münster improvisieren, als alle seine drei etatmäßigen Innenverteidiger verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen.

Aufgrund des Engpasses in der Defensive diskutieren die FCB-Bosse derzeit über eine mögliche Rückkehr von Jérôme Boateng. Der zweifache Triple-Sieger trainiert derzeit an der Säbener Straße mit. Eine Entscheidung, ob Boateng zum FC Bayern zurückkehrt, wird Ende der Woche erwartet. (kk)