FCB-Stars reagieren auf Absage: Goretzka macht sich über Müller im Schnee-Chaos lustig

Von: Florian Schimak

Die Partie des FC Bayern gegen Union Berlin wurde aufgrund der heftigen Schneefälle in München abgesagt. So genießen die Bayern-Stars ihren freien Samstag.

München – Was machte man an so einem freien Samstag?

Die Partie des FC Bayern gegen Union Berlin wurde am Samstagmorgen abgesagt. Der Grund: Schnee-Chaos in München! „Wir bedauern es sehr, dass wir das Spiel absagen müssen, aber die Sicherheit unserer Fans und der Anhänger von Union Berlin genießt absolute Priorität“, sagte CEO Jan-Christian Dreesen.

Thomas Müller kämpft mit den Schneemassen und freut sich auch „Bundesliga-Nachmittag auf der Couch“

So haben die Bayern-Stars einen freien Tag! Thomas Müller verbrachte diesen umgehend mit Schneeschippen. „Hallo meine Damen und Herren, wir befinden uns wie so oft am Samstagnachmittag in der rechten Halbspur. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso das Spiel heute ausgefallen ist“, merkte der Ur-Bayer ironisch in einem Instagram-Video an, das ihn dick eingepackt beim Beseitigen der irren Schneemassen zeigt: „Aber gut, wir müssen‘s hinnehmen“.

Natürlich alles nur Spaß, daher wünscht Müller seinen Fans, dass „alle verletzungsfrei bleiben und nicht ausrutschen“. Jetzt freue sich Müller, dessen Zukunft nach der Saison noch offen ist, aber „auf einen Bundesliga-Nachmittag auf der Couch“. Die restlichen Partien am 13. Spieltag finden nämlich wie geplant statt.

Leon Goretzka hat ganz spezielle Tipps für Thomas Müller in Sachen Schneeschippen. © Screenschot/Instagram/@leon_goretzka/@esmuellert

Schneechaos Bayern: Goretzka gibt Müller witzige Tipps beim Schneeschippen

Müller war allerdings nicht der einzige, der sich im bayrischen Schneechaos und dem freien Samstag auf Instagram präsentierte. Auch Teamkollege Leon Goretzka stellte ein witziges Video online. Es zeigt den Bayern-Star, wie er im Schlafanzug in seinem Garten durch die Schneemassen stapft.

Ironisch fragt er: „Weiß gar nicht, was die Aufregung soll!?“ und verteilt dann noch einen kleinen Seitenhieb in Richtung Müller: „‘Schüpp‘ du ruhig weiter“, während Goretzka sich seinen Weg mit Salz freiräumt. Witzig daran: Der Bayern-Star stapft durch den fast 50 Zentimeter hohen Schnee und will den Schneemassen mit herkömmlichen Salzstreuer Herr werden.

FC Bayern: Auch der Sonntag ist frei für die die Stars

Aufgrund der Schneefälle in Bayern haben die Stars nun nicht nur am Samstag frei, sondern auch der Sonntag fällt aus. Ebenfalls bitter für einige Fans, denn da hätten Müller und Co. bei den obligatorischen Fanklub-Weihnachtsfeiern vorbeischauen sollen. Manuel Neuer etwa wäre am Tegernsee beim „Bayernfanclub Tegernsee im Tal“ zu Gast gewesen.

Nun sollen dieser Termine im kommenden Jahr im Rahmen eines Neujahrsempfangs nachgeholt werden. Falls es das Wetter zulässt natürlich. (smk)