Bayern-Star Sarr: Ermittlungen „wegen des Tatverdachts der Beleidigung und der versuchten Nötigung“?

Von: Melanie Gottschalk

Die Staatsanwaltschaft ermittelt offenbar gegen yBayern-Profi Bouna Sarr. © Frank Hoermann/imago

Bayern-Profi Bouna Sarr gerät am Münchner Flughafen in eine Zollkontrolle – und macht seinem Ärger öffentlich Luft. Das könnte nun ein Nachspiel haben.

München - FC-Bayern-Profi Bouna Sarr droht offenbar Ärger. Denn anscheinend ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den 31 Jahre alten Abwehrspieler. Wie die Bild erfahren haben will, wurden Ermittlungen „wegen des Tatverdachts der Beleidigung und der versuchten Nötigung“ eingeleitet.

Name: Bouna Sarr Alter: 31 Jahre (31. Januar 1992) Größe: 1,77 Meter Position: Abwehr Marktwert: 2,5 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Bouna Sarr reagiert verärgert auf Zollkontrolle am Flughafen München

Doch was ist passiert? Im Oktober 2022 geriet Sarr am Flughafen München in eine Zollkontrolle. Diese war seiner Meinung nach zu scharf und er reagierte verärgert darauf – öffentlich.

Der senegalesische Nationalspieler schimpfte via Instagram, er sei bei der Einreise nach einem Wochenendtrip nach Frankreich am Münchner Flughafen „wie ein Dealer behandelt worden“. Die Beamten hätten einen Zollhund auf ihn „gehetzt“, andere Passagiere seien „schockiert“ gewesen. „Dann rechtfertigen sie es mit einer normalen Zollkontrolle“, echauffierte er sich.

Bouna Sarr machte sich mit einem bearbeiteten Foto über Münchner Zollbeamte lustig. © Screenshot Instagram/bounasarr

Staatsanwaltschaft ermittelt offenbar gegen Bouna Sarr

Sarrs Angaben zufolge habe er zwei Stunden bei der Zollkontrolle verbracht. „Man isoliert dich lieber in einen Raum, den keiner einsehen kann, und erfindet Delikte, nur um besser zu rechtfertigen zu können, dass sie keinen Fehler gemacht haben!“

Doch damit noch nicht genug. Sarr postete zusätzlich ein bearbeitetes Foto, auf dem er die Köpfe zweiter Zollbeamter durch ein Clowns-Gesicht ersetze. Dieser Instagram-Post könnte ihm laut des Berichts der Bild nun zum Verhängnis werden. Laut der Staatsanwaltschaft führten die „Bildaufnahmen und entsprechende Veröffentlichungen in sozialen Medien“ zu den Ermittlungen.

Bouna Sarr führte offenbar Luxusuhr in Koffer mit sich

Der Grund für die Kontrolle soll eine Luxusuhr gewesen sein, die Sarr offenbar in seinem Gepäck mitführte. Diese hätte er angeben müssen. Die Staatsanwaltschaft wollte dies aufgrund des Steuergeheimnisses aber nicht bestätigen. Die Staatsanwaltschaft sagte aber der Bild, „dass bei der Staatsanwaltschaft Landshut Ermittlungen gegen Herrn Sarr wegen des Tatverdachts der Beleidigung und der versuchten Nötigung zum Nachteil zweier Zollbeamtinnen geführt werden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“.

Die Polizei hatte den Vorfall am Flughafen München im Oktober 2022 bestätigt, sprach damals allerdings von einer „normalen Kontrolle“. Der Spürhund habe angeschlagen, das Gepäck von Sarr sei daraufhin kontrolliert worden. (msb)