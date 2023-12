Bayern-Star de Ligt teilt süße Botschaft mit seiner Freundin

Von: Christoph Wutz

Aktuell hat Matthijs de Ligt viel mit Verletzungen zu kämpfen. Seine Verlobte gibt dem Verteidiger Kraft. Die beiden sind verliebt wie am ersten Tag.

München – Matthijs de Ligt vom FC Bayern arbeitet derzeit nach einer Innenbandverletzung im Knie an seinem Comeback. Obwohl der Niederländer vor wenigen Tagen wieder ins Lauftraining einstieg, muss er sich wohl noch einige Wochen bis zu seiner Rückkehr gedulden.

Privat hingegen läuft es für den 24-Jährigen sehr rund. Im Sommer verlobte sich der Bayern-Star mit seiner langjährigen Freundin Annekee Molenaar. Das Paar schwebt auf Wolke Sieben – und feierte jetzt ein bezauberndes Jubiläum.

Matthijs de Ligt Geboren: 12. August 1999 (Alter 24 Jahre), Leiderdorp, Niederlande Position: Innenverteidiger Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2027 Marktwert (laut transfermarkt.de): 70 Millionen Euro

Auf ihren Instagram-Kanälen teilten de Ligt und Molenaar ein Bild, das es bei einem romantischen Abendessen zeigt. Darauf sind die beiden zu sehen, wie sie im Dunkeln, vermutlich an einem Strand, bei Kerzenlicht dinieren.

Die Eheleute in spe tauschen verliebte Blicke aus und genießen die liebevolle Atmosphäre zu zweit sichtlich. Entstanden ist das Bild wohl bei einem der gemeinsamen Urlaube. Gut möglich sogar, dass es am selben Ort aufgenommen wurde, an dem der Bayern-Verteidiger seiner Liebsten vor wenigen Monaten einen Heiratsantrag machte.

Bayern-Star Matthijs de Ligt hat mit seiner Verlobten sein privates Glück gefunden. © kolbert-press / Imago

„Candle-de-Ligt-Dinner“: Fans scherzen mit FCB-Star und seiner Verlobten

„Wir feiern heute fünf Jahre der Liebe“, schrieben die Niederländer unter dem Beitrag. De Ligt und das niederländische Model, das für ihn nach München zog, sind bereits seit 2018 liiert und lieben sich offenbar noch wie am ersten Tag.

Auch die Fans des Paares freuten sich mit dem Bayern-Star und seiner 24-jährigen Verlobten. „Herzlichen Glückwunsch“, schrieb eine Instagram-Nutzerin. Ein anderer User war zu Scherzen über den Nachnamen des Verteidigers aufgelegt. Er nannte das romantische Abendessen humorvoll „ein Candle-de-Ligt-Dinner“.

Nach Verletzung: Bayern müssen wohl noch länger auf de Ligt verzichten

Ob de Ligt in diesem Jahr noch einmal für den FC Bayern aufläuft, ist ungewiss. Zwar macht er erste Schritte auf dem Weg zum Comeback, nachdem er sich bei der Pokal-Blamage in Saarbrücken verletzt hatte. Doch Trainer Thomas Tuchel scheint nicht daran zu glauben. „Mein Gefühl sagt nein“, sagte der Coach des Rekordmeisters vor wenigen Tagen, als ihn ein Reporter auf die Chancen eines Comebacks des Niederländers im Jahr 2023 ansprach.

Der niederländische Abwehrhüne steht den Münchnern somit zeitnah noch nicht wieder zur Verfügung. Ein Quartett der Bayern steht allerdings unmittelbar vor seinem Comeback, wie Tuchel jetzt verriet. (wuc)

