„Alles läuft nach Plan“ – Bayern-Star Gwinn über ihr Knie, Tapetenwechsel und das neue Level

FC-Bayern-Star Giulia Gwinn arbeitet an ihrem Comeback. Nach dem zweiten Kreuzbandriss verrät die Sportlerin ihre Pläne im Interview.

München – Im Sommer spielte Giulia Gwinn eine starke EM, wurde in die Elf des Turniers gewählt. Anfang Oktober riss der 23-jährigen Außenverteidigerin des FC Bayern im Training der Nationalmannschaft das Kreuzband – zum zweiten Mal nach 2020. Im tz-Interview spricht Gwinn über die Verletzung, den Hype um den Frauenfußball und ihr Comeback.

Frau Gwinn, wie geht es Ihnen und insbesondere Ihrem Knie?



Giulia Gwinn: Mir geht es super. Momentan läuft alles nach Plan, alle sind zufrieden. Das Wichtigste ist, dass die erste Zeit gut verlaufen ist und man merkt, dass man Schritte nach vorne macht. Es sind zwar nur kleine Schritte, aber ich freue mich schon darauf, wenn ich nach dem Jahreswechsel wieder mehr machen kann. Es erleichtert vieles, wenn man weiß, dass man diese Herausforderung schon mal gemeistert hat. Deshalb bin ich guter Dinge.

Die Mannschaft hat sich mit dem Sieg gegen Benfica in die Winterpause verabschiedet. Machen Sie auch eine Pause?



Gwinn: Auch ich hatte jetzt meinen letzten Tag am Campus, wir haben bis zum 9. Januar Pause. Aber wir haben natürlich nicht komplett frei, sondern Pläne mitbekommen, die wir selbstständig abarbeiten. Ein Tapetenwechsel tut gut und es ist schön, die Liebsten um sich zu haben. Dann trainiert es sich ein bisschen leichter.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Bayern-Frauen unter Trainer Alexander Straus?



Gwinn: Es war ein schwieriges halbes Jahr. Viele Spielerinnen waren bei der EM, wir hatten wenig Vorbereitungszeit und einen neuen Trainer. Wir haben uns aber nach dem Saisonstart schnell super zusammengefunden. In der Bundesliga sind wir auf Platz zwei und wollen Wolfsburg weiter ärgern, dazu überwintern wir in der Champions League und im DFB-Pokal. Alles ist im grünen Bereich, obwohl wir durch mehrere Verletzungen geschwächt sind. Das hat die Mannschaft trotz der vielen Spiele kompensiert. Darauf sind wir sehr stolz.

Im Jahr 2022 gab es sehr viele Kreuzbandrisse bei Fußballerinnen auf dem höchsten Niveau. Könnte das mit der Belastung und dem engen Terminkalender zusammenhängen?



Gwinn: Die Belastung ist allgemein sehr hoch und es wird gefühlt immer mehr. In der Champions League kam im vergangenen Jahr die Gruppenphase dazu, dieses Jahr mussten wir noch die Qualifikationsspiele spielen. Das sind ein paar Spiele, die in der Summe viel ausmachen. Wir hatten fast nur englische Wochen. Nach der EM im Sommer hatten wir nicht viel Pause. Man spürt schon, dass die eine oder andere Spielerin ausfällt, weil Belastung und Anstrengung in den letzten Wochen und Monaten sehr hoch waren. Deswegen sind ausreichende Regenerationszeiten schon ein wichtiger Punkt.

Gwinn: Wir wollen den Frauenfußball auf ein neues Level heben

Wie fällt Ihr Fazit für das Jahr 2022 aus?



Gwinn: Bis zu der Verletzung war es ein Highlight-Jahr. Ich durfte beim FC Bayern so gut wie alle Spiele machen. Dann kam die unglaubliche EM. Das war ein Turnier, das ich nie vergessen werde. Auch wenn es nicht ganz zum Titel gereicht hat, waren wir sehr erfolgreich. Wir haben viel bewirkt und es ist schön, wie viele Menschen wir inspirieren konnten. Rückblickend ist es natürlich wegen der Verletzung eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Vom absoluten Hoch ins absolute Tief. Da gilt es jetzt, sich wieder raus zu kämpfen. Aber ich bin für sehr viel dankbar, was in diesem Jahr passiert ist.

Ihre Follower auf Instagram haben sich nach der EM fast verdoppelt. Wie erleben Sie den Hype um den Frauenfußball persönlich?



Gwinn: Das hat sich seit dem Turnier rasant entwickelt. Für mich persönlich ist das sehr schön und ich empfinde es als Wertschätzung. Wir haben es als ganzes Team geschafft, Menschen zu begeistern. Als wir aus England zurückgekommen sind, haben wir gemerkt, dass der Funke wirklich übergesprungen ist, nicht nur kurzfristig. Es ist super schön, dass auch im Liga-Alltag viele Menschen in die Stadien kommen und dass wir mittlerweile oft in den großen Stadien spielen. Die Einschaltquoten steigen. Das ist es, was wir bewirken wollen: Den Frauenfußball in Deutschland auf ein neues Level heben.

Interview: Christian Stüwe

