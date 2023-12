Musiala macht sich keine Gedanken um Vertragsverlängerung

Von: Luca Hartmann

Der FC Bayern bastelt weiter am Kader für die Zukunft. Mit einigen Stammspielern hat der Rekordmeister diese Saison schon verlängert – ein Star will sich damit jedoch noch Zeit lassen.

München – Die Fans des FC Bayern durften sich in dieser Spielzeit gleich über zwei Vertragsverlängerungen mit Symbolcharakter freuen: Erst verlängerte Manuel Neuer sein Arbeitspapier bis 2025 – ein klares Zeichen der Bosse, trotz langer Verletzung weiterhin auf den Nationaltorwart zu setzen. Kürzlich verlängerte dann auch Urgestein Thomas Müller seinen Vertrag – der trotz seiner Reservistenrolle weiterhin ein wichtiger Faktor in der Mannschaft ist.

Ein weiterer Star der Münchner macht sich derzeit keine Gedanken über die Ausdehnung seines Vertrags: Die Rede ist von Nationalspieler Jamal Musiala.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter: 20 Jahre), in Stuttgart Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2026 Länderspiele: 25 Marktwert: 110 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Musiala bei Zukunftsplanung „ganz entspannt“

Wie der Offensivspieler der Münchner Abendzeitung verriet, bestehe keine Eile, was seine Zukunftsplanung angehe. „Mein Vertrag läuft noch bis 2026, also alles ganz entspannt“, so Musiala. Der 20-Jährige fühle sich aktuell sehr wohl in München und der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel. In dieser Saison wurde er zwar einige Male durch Muskelverletzungen zurückgeworfen, die Ursache wurde aber wohl inzwischen gefunden und behoben.

Hoffentlich dauerhaft gesund will er mit den Bayern im kommenden Jahr große Dinge erreichen. Das größte Ziel auf Vereinsebene ist der Gewinn der Champions League. „Das Finale ist diese Saison in London, in Wembley. Für mich ein ganz besonderes Stadion, da ich in London aufgewachsen bin“, sagte Musiala, der in der Jugend beim FC Chelsea ausgebildete wurde und 2019 nach München kam. Gegen Wolfsburg feierte er zuletzt ein Traum-Jubiläum.

Spielt seit 2019 für den FC Bayern: Jamal Musiala (Mitte). © Swen Pförtner/dpa

Bayern-Star schwärmt von Kane und lobt Bosse

Dass der Kader des Rekordmeisters für den Sieg in der Champions League die nötige Qualität besitzt, dessen ist sich Musiala sicher – die Verpflichtung von Harry Kane habe dazu beigetragen. „Mit Harry Kane haben wir einen überragenden Torjäger bekommen, mit dem ich super kombinieren kann“, äußerte Musiala.

Dafür sprach er auch den Bossen ein Lob aus: „Unsere sportliche Leitung arbeitet daran, wichtige Spieler zu verlängern und unser Team weiter zu verstärken“. Das sei auch für ihn selbst ein bedeutendes Signal, denn ihm ist es wichtig, dass er in München „Titel gewinnen“ kann.

Musiala will mit Deutschland Europameister werden

Doch nicht nur mit dem FC Bayern will er nach der Winterpause angreifen, auch mit der deutschen Nationalmannschaft hat er große Ziele und freut sich auf die EM im eigenen Land: „Wir haben eine Heim-EM, so ein Turnier erlebt man meistens nur einmal in seiner Karriere. Wir wollen alle zusammen auf dem Platz dafür sorgen, dass ganz Deutschland hinter uns stehen wird und so ein super Spirit entsteht“, sagte Musiala.

Dabei stellt der 25-fache Nationalspieler große Erwartungen an sich selbst. „Ich selbst habe sehr hohe Ansprüche an mich und mein Spiel. Ich will natürlich große Titel in meiner Karriere gewinnen“. Die Heim-EM sei dafür die ideale Gelegenheit. „Für einen Fußballer gibt es wenig Schöneres, als eine EM oder WM im eigenen Land zu spielen. Das ist eine riesige Motivation. Ein Turnier spielt man, um es zu gewinnen.“

Zuvor steht für Musiala und die Bayern jedoch die Winterpause und das Weihnachtsfest an. Einige Bayern-Stars überraschten sogar ein Küchen-Team mit Geschenken. (LuHa/dpa)