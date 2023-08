Millionen-Angebote abgelehnt: Coman lässt Saudi-Kohle kalt

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Betonte seine hohe Identifikation mit dem FC Bayern: Bayerns Kingsley Coman. © Tom Weller/dpa

Saudi Arabien lockt europäische Fußball-Stars mit viel Geld in die Wüste. Bayern-Star Kingsley Coman lassen die Millionen-Offerten allerdings kalt.

München – Ab in die Wüste. Das ist aktuell das Motto von vielen Fußball-Stars. Seit dem Statement-Transfer von Cristiano Ronaldo (38) zu Al-Nassr im vergangenen Winter, folgen dem Superstar immer mehr Spieler nach Saudi Arabien. Und damit dem Ruf des ganz großen Geldes.

Kingsley Coman Geboren: 13. Juni 1996 (27 Jahre alt) in Paris Vertrag bis: 30. Juni 2027 Marktwert (laut transfermarkt.de): 65 Millionen Euro

Coman hat große Ziele für die kommende Saison mit dem FC Bayern

Wie die tz erfuhr, hatte auch Bayern-Star Kingsley Coman (27) Mega-Offerten von zwei der großen Big-Four-Clubs (Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Ahli) aus der Saudi Pro League vorliegen. Dem Franzosen wurden Gehälter von rund 65 Millionen Euro und 45 Millionen Euro pro Jahr angeboten. Netto wohlgemerkt, bei Vertragslaufzeiten bis 2026. Doch Coman lehnte sofort ab. Ihn lässt die Saudi-Kohle kalt. Ein klares Zeichen, dass der Angreifer im Gegensatz zu vielen anderen Spielern in ihrer Blüte nicht käuflich ist.

Nach tz-Informationen kommt ein Wechsel für Coman in diesem Sommer trotz zahlreicher Interessenten nicht infrage. Nach der durchwachsenen Vorsaison hat er für die kommende Spielzeit mit dem FC Bayern wieder große Ziele. „Mehr Titel zu gewinnen und die ganze Saison über präsenter zu sein“, sagte Coman kürzlich in einem Interview mit dem Vereinsmagazin 51. Er erklärt: „Ich glaube, dass ich in der zweiten Saisonhälfte viel besser in Form war als in der ersten, nur lief es da insgesamt als Team leider nicht gut. Wenn ich also in beiden Teilen der Saison gleich gut bin und ich dazu beitrage, dass wir als Team auf höchstem Niveau funktionieren, ist es eine erfolgreiche Saison.“

Coman will Vereinslegende beim FC Bayern werden

In der Vorbereitung hinterlässt Coman bisher einen starken Eindruck. Beim 4:3 in Singapur gegen Liverpool zeigte er sich auf dem rechten Flügel trickreich und dynamisch. Bestes Beispiel: Reds-Linksverteidiger Andrew Robertson (29) spielte er in der 51. Minute schwindelig. Auch gestern im Test gegen AS Monaco (4:2) spielte Coman stark. Was bei den anwesenden Fans in Unterhaching ebenfalls gut ankam: Als Coman den Platz verließ, schenkte er sein Trikot einem jungen Bayern-Anhänger.

Nach acht Jahren im Club gehört der Franzose nicht nur zu den Führungsspieler, sondern auch zu den Identifikationsfiguren. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis Sommer 2027. Wenn er ihn erfüllt, ist er der internationale Top-Spieler, der am längsten ein Bayer war. Coman: „Das klingt gut! Ich habe meinen Vertrag auch bewusst so lange gemacht, weil ich mich für lange Zeit beim FC Bayern sehe und weiter alles geben werde, um eine Legende dieses Vereins zu werden.“

FC Bayern: Mané verdient in Saudi-Arabien wohl 40 Millionen Euro netto

Diesen Status hat Sadio Mané (31) wiederum in München nicht erreicht. Noch vor einem Jahr wurde der Transfer des Senegalesen vom FC Liverpool zum FC Bayern gefeiert. Die hohen Erwartungen konnte Afrikas Fußballer des Jahres indes nicht erfüllen. Nach einem vielversprechenden Start warf ihn Ende 2022 eine Verletzung am Wadenbeinköpfchen inklusive OP zurück, dadurch verpasste er sogar die Weltmeisterschaft in Katar.

Seine Darbietungen im Frühjahr wurden von seiner Handgreiflichkeit gegenüber Mitspieler Leroy Sané (27) überschattet. Am Ende zog der FC Bayern die Reißleine, machte Mané klar, dass er keine Zukunft beim Rekordmeister hat. Der Offensivspieler nahm ein Angebot von Al-Nassr an. Dort spielt er nun an der Seite von Cristiano Ronaldo und verdient dem Vernehmen nach 40 Millionen Euro netto pro Jahr.

Coman und der FC Bayern - das ist wiederum eine Beziehung, die nicht mal Saudi-Millionen trennen können. Philipp Kessler, Manuel Bonke