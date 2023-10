Leroy Sané will offenbar im Sommer Entscheidung über Bayern-Zukunft treffen

Von: Johannes Skiba

Leroy Sané steht noch zwei Jahre beim FC Bayern unter Vertrag. Nächsten Sommer wird er offenbar entweder seinen Kontrakt verlängern oder den Klub verlassen.

München – Auch wenn beim 2:1-Sieg des FC Bayern in der Champions League beim FC Kopenhagen andere Spieler im Mittelpunkt standen, beeindruckt die Form von Außenstürmer Leroy Sané weiterhin. Der Vertrag des 27-Jährigen beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2025. Die Entscheidung über seine Zukunft soll laut der Sport Bild aber schon früher fallen.

Leroy Sané Geboren: 11. Januar 1996 (Alter 27 Jahre), Essen Aktueller Verein: FC Bayern München Position: Außenstürmer

Bleibt Sané beim FC Bayern oder zieht es ihn nach Spanien?

Demnach wird Leroy Sané bereits im kommenden Sommer eine Entscheidung über seine weitere Zukunft und wohl seinen letzten großen Vertrag treffen. Entweder wird es eine Verlängerung beim FC Bayern geben oder Sané wird es erneut ins Ausland ziehen. Vier Jahre lang spielte der deutsche Nationalspieler unter Pep Guardiola bei Manchester City.

In der aktuellen Form würde der spielfreudige Offensivakteur wohl bei jedem Verein der Welt unterkommen. Laut des Berichts sind die beiden spanischen Großklubs Real Madrid und der FC Barcelona an Sané interessiert. Seit der Freistellung von Hasan Salihamidžić wurden keine Gespräche zwischen dem FCB und dem Spieler mehr geführt.

Bleibt Leroy Sané auch nach dieser Saison beim FC Bayern? © Obretkovic/Imago

FC Bayerns Kimmich hat viel Lob für Sané übrig

Die aktuelle Hochform von Leroy Sané beim FC Bayern ist auch seinen Mitspielern nicht verborgen geblieben. Vor dem Champions-League-Erfolg in Kopenhagen sagte Mittelfeldspieler Joshua Kimmich über seinen Teamkollegen: „Momentan ist es schon beeindruckend, mit welcher Konstanz Leroy seine Leistungen auf den Platz bringt. Alle drei Tage ist er bei uns mit der beste Spieler. Er entscheidet die Spiele.“

Kimmich fügt hinzu: „Man merkt, dass er momentan eine Spielfreude an den Tag legt, die ansteckend ist. Ich hoffe, dass es noch lange anhält.“ In acht Partien in der Bundesliga und der Champions League hat Sané bereits sechsmal treffen können. Unter Thomas Tuchel spielt der gebürtige Essener frei auf und scheint seine Form bislang konsequent halten zu können. Ähnlich gut spielt Joker Mathys Tel aktuell auf, der nach seinem Siegtreffer in der Champions League ein besonderes Lob von Thomas Müller erhielt. (jsk)