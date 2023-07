Serge Gnabry im Urlaub in Tokio: Ein Foto bringt Bayern-Star in Erklärungsnot

Von: Christoph Klaucke

Serge Gnabry ist im Urlaub in Tokio unterwegs. Mit einem vermeintlich unangemessenen Foto zieht der Star des FC Bayern den Zorn der Fans auf sich.

München/Tokio – Der FC Bayern hat eine durchwachsene Saison mit einem Happy End abgeschlossen. Die Last-Minute-Meisterschaft kann die Enttäuschungen mit dem frühen Scheitern im DFB-Pokal und der Champions League aber nicht kaschieren. Deshalb blasen die Münchner im Sommer zur Transferoffensive. Damit das neue Team bestens vorbereitet in die neue Spielzeit geht, steht vom 24. Juli bis 3. August die „Audi Summer Tour“ in Asien an. Bayern-Profi Serge Gnabry nutzt seinen Urlaub und kundschaftet die japanische Hauptstadt Tokio bereits im Vorfeld aus.

Serge Gnabry Geboren: 14. Juli 1995 (Alter 27 Jahre), Stuttgart Verein: FC Bayern München Position: Rechtsaußen Marktwert: 55 Millionen Euro

Erst Barcelona, jetzt Tokio: Bayern-Star Serge Gnabry reist um die Welt

Serge Gnabry, der aufgrund einer Verletzung nicht für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde, nutzt die freie Zeit in der Sommerpause ausgiebig zum Reisen. Kurz nach der Meister-Sause mit den Bayern war Gnabry bei der Formel 1 in Barcelona zu Besuch und traf unter anderem seinen ehemaligen Mitspieler Robert Lewandowski.

Sein nächstes Ziel lag deutlich weiter entfernt. Gnabry machte Station in der pulsierenden Millionen-Metropole Tokio. Der 27-Jährige teilt mit seinen Fans auf Instagram einige Schnappschüsse bei der Erkundung von Japans Hauptstadt. So ließ es sich Gnabry beispielsweise in einem japanischen Restaurant gutgehen. Ein Foto erregte allerdings die Gemüter der Beobachter auf der Social-Media-Plattform.

Bayern-Star Serge Gnabry genießt seinen Urlaub in Tokio. © Serge Gnabry/Instagram

Bayern-Star Serge Gnabry im Urlaub in Tokio – ein Foto macht die Fans richtig wütend

Gnabry postete einen Schnappschuss von zwei jungen Frauen, die offenbar an einem Fußgängerüberweg warten. Die Beiden tragen kurze Röcke im Schulmädchen-Style, wie es in Japan sehr beliebt und verbreitet ist. Das Foto wurde von hinten und wohl unbemerkt aufgenommen. Das zunächst harmlos anmutende Bild sorgt für Unverständnis bei vielen Fans.

„Heyyy Serge! Ich bin ein Fan, aber es ist nicht gut, Fremde ohne Erlaubnis zu fotografieren, und als asiatische Frau fühle ich mich besonders unwohl bei diesem Foto“, schreibt eine Userin vorwurfsvoll. „Bitte mache keine Fotos von Mädchen auf diese Art und entschuldige dich“, lautet eine wütende Forderung. Viele weitere Fans reagieren mit Verwunderung auf das Foto. Was Gnabry mit der Veröffentlichung bezwecken wollte, blieb zunächst sein Geheimnis. Mitspieler Leroy Sané überraschte kürzlich mit einem Auftritt im japanischen Gewand auf der Pariser Fashion Week.

Gnabry hält sich im Japan-Urlaub in Tokio fit – im Auftrag des FC Bayern

Gnabry war allerdings nicht nur zum Vergnügen in Tokio. Wie der FC Bayern mitteilte, habe der Offensivstar seine Reise nach Japan mit der einen oder anderen Einheit beim Erstligisten Kawasaki Frontale verknüpft. Demnach schwitzte Gnabry bei sehr hohen Außentemperaturen unter anderem im Athletikraum und auf dem Rasen, zudem habe er sich mit Spielern und Verantwortlichen des Clubs ausgetauscht. Lange wird es jedenfalls nicht dauern, bis Gnabry nach Japan zurückkehrt.

Der FC Bayern trifft am 29. Juli im Rahmen der „Audi Summer Tour“ im Nationalstadion von Tokio auf Kawasaki Frontale. Am 26. Juli geht es an selber Stelle bereits gegen Champions-League-Sieger Manchester City. Abgeschlossen wird die Asien-Tour am 2. August in Singapur mit der Partie gegen den FC Liverpool. Ganz sicher ist Gnabrys Rückkehr nach Tokio aber nicht. Möglicherweise wechselt Gnabry zu Real Madrid, der Bayern-Star holte sich bereits erste Infos von Alaba. (ck)