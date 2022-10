Bayern-Stars in der Formkrise: Mané „fremdelt“ – de Ligt „nicht geschmeidig“

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern läuft in der Bundesliga dem eigenen Anspruch hinterher. Mehrere Stars wie Sadio Mané und Matthijs de Ligt stecken in einer Formkrise.

München – Nur ein Sieg in den letzten sechs Bundesligaspielen. Mit dem 2:2 in Dortmund hat die Ergebniskrise beim FC Bayern zurückgeschlagen. „In der Bundesliga sind wir definitiv nicht zufrieden, wenn wir von neun Spielen nur vier gewinnen“, sagte FCB-Präsident Herbert Hainer in der Sendung „Blickpunkt Sport“ des Bayerischen Rundfunks. Das sei nicht der Anspruch des FC Bayern.

„Wir müssen jetzt schnell in die Puschen kommen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Mannschaften über uns immer unentschieden spielen oder verlieren“, machte Bayern-Boss Oliver Kahn Trainer Julian Nagelsmann und seinen Stars eine Ansage. Der Titan forderte: „Wir müssen schnell auf Platz eins.“ Dort thront aktuell Union Berlin mit vier Punkten Vorsprung auf den Dritten Bayern.

Die Inkonstanz in den Ergebnissen der letzten Wochen hat vor allem auch mit den inkonstanten Leistungen einiger Spieler zu tun. Profis wie Serge Gnabry oder die teuren Neuzugänge Matthijs de Ligt und Sadio Mané spielen weit unter ihren Möglichkeiten und stecken in der Formkrise.

FC Bayern: de Ligt „wirkt nicht geschmeidig“

Matthijs de Ligt muss in Abwesenheit des verletzten Lucas Hernandez die Abwehr zusammenhalten. Der 23-Jährige ist somit gezwungen, deutlich früher in die absolute Führungsrolle hineinzuwachsen als zunächst geplant. Das Urteil zum 67-Millionen-Neuzugang fiel zuletzt nicht besonders positiv aus. „Matthijs de Ligt wirkt nicht geschmeidig“, kritisierte das Fachmagazin Kicker.

Fakt ist jedoch, dass sich der Golden Boy von 2018 beim FC Bayern immer besser zurecht findet. In Dortmund sah de Ligt zwar nach elf Minuten für ein übermotiviertes Einsteigen Gelb, war aber danach nicht gehemmt und verteidigte gut. Erst nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in der 62. Minute fingen sich die Bayern die beiden Gegentore zum 2:2.

Bayern-Stars in der Formkrise: Kingsley Coman holt sich Gelb-Rot ab

Viel schwerer als de Ligts Anpassungsschwierigkeiten in der Defensive wirkt sich die Formkrise der Offensiv-Stars Sadio Mané und Serge Gnabry aus. Kingsley Coman, der nach seiner Rotsperre zu Saisonbeginn zum Zuschauen verdammt war, sah in Dortmund nach seinem Comeback nach Muskelfaserriss innerhalb weniger Minuten Gelb-Rot und hat sich damit selbst ins Abseits gestellt. Im nächsten Bundesliga-Heimspiel gegen Freiburg wartet ein Tribünenplatz.

Die Chancenverwertung ist das große Manko beim FC Bayern, das haben die Bosse längst erkannt. Die Gegner werden wie in Dortmund oder gegen Stuttgart (ebenfalls 2:2) am Leben gelassen oder erst gar nicht verwundet. „Das ist eine erstaunliche Saison. Wie wir es immer wieder hinbekommen, uns um den verdienten Lohn zu bringen: Da muss ich weit zurückdenken, um mich an so eine Saison erinnern zu können“, ärgerte sich Oliver Kahn. Manuel Neuer vermisste „die Coolness und Abgezocktheit“. Man habe „zu schludrig im Abschluss“ agiert, monierte der Kapitän.

FC Bayern: Sadio Mané „fremdelt noch“

„Eines ist ganz sicher“, sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß beim „Sonntags-Stammtisch“ im BR, „dass ich glaube, dass uns schon ein Neuner fehlt.“ Allen voran Serge Gnabry und Neuzugang Sadio Mané sollten die Lücke des abgewanderten Torjägers Robert Lewandowski schließen. Aktuell sind die beiden Tempodribbler aber mehr mit sich selbst beschäftigt, als der Mannschaft mit dringend benötigten Toren zu helfen.

„Der angepriesene Weltstar Sadio Mané fremdelt noch“, urteilte der Kicker und hat damit nicht ganz Unrecht. Der 32-Millionen-Euro-Stürmer traf in den letzten sechs Bundesligapartien nur ein einziges Mal, wirkt zuweilen wie ein Fremdkörper im Bayern-Spiel. In Dortmund köpfte der Senegalese am leeren Tor vorbei, in der Schlussphase wurde Mané für Eric Maxim Choupo-Moting ausgewechselt.

Bayern-Offensive hakt: Gnabry steckt in der Torkrise – Musiala hat Corona

Noch tiefer in der Torkrise als Mané steckt Serge Gnabry. Der Nationalspieler wartet seit Mitte August und sechs Spielen auf einen Bundesligatreffer. Gnabry war im harmlosen Münchner Offensiv-Verbund der ersten Halbzeit der Harmloseste in Dortmund und musste zur Pause für Coman Platz machen – Note 5 (die tz-Einzelkritik zum FC Bayern). Nach seinem starken Auftritt gegen Pilsen samt Tor ein Rückschritt.

Alles in allem keine guten Aussichten. Das frühere Sorgenkind Leroy Sané, der in Dortmund zur Führung traf, ist derzeit der einzige Lichtblick in Bayerns Offensive. Nicht zu vergessen natürlich Überflieger Jamal Musiala, doch der Teenager fällt bis auf weiteres mit einer Corona-Infektion aus. (ck)